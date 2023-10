Eddig tartott: vége a bosszúutazásoknak

A "bosszúutazás" (revenge travel) kifejezés a koronavírus-járvány hozadéka és arra a globális jelenségre utal, hogy az emberek utazásokat foglalnak és nyaralni mennek, hogy "bosszút álljanak" a Covid-19 világjárvány ellen. Ezt motiválhatja az elvesztegetett idő bepótlása, egy régóta várt utazás meglépése, vagy csak a szórakozás egy hosszú, félelemmel és bizonytalansággal teli időszak után.

A Morning Consult szeptemberben publikált tanulmánya szerint bár számos országban még növekvő trendet mutatnak az utazások, már van, ahol stagnálás vagy visszaesés látszik, például Európában. 2022 óta az utazási szándék 11 százalékponttal esett Franciaországban, Németországban pedig 6 százalékpontos a csökkenés.

A kutatást végző cég elemzője kiemeli, hogy ez nem jelenti azt, hogy most meredeken visszaesnek majd az utazások, de rövid távon azok, akik „bosszúutazásokat” terveztek, kompenzálva a lezárások időszakát, már többnyire meglépték. Ez a gazdasági helyzetnek is betudható, az infláció miatt megnövekedett megélhetési költségek következtében, ami arra készteti a fogyasztókat, hogy priorizálják a költéseiket. Az év végére pedig az Egyesült Államok gazdasága is recesszióba fordulhat, az utazás pedig nagyrészt luxuscikk, így ez az első dolog, amit visszavágnak a fogyasztók, amikor a dolgok nehezebbre fordulnak.

Ázsiában, például Kínában tovább kitarthat a lendület, miután később oldották fel a korlátozásokat, bár az Oxford Economics hozzáteszi, hogy a rövid távú „bosszúutazások” a régióban is csökkenhetnek, Szingapúrban és Malajziában már látszik a csökkenés. Kína mellett Mexikóban és Japánban látszik még markánsabb javulás az utazási hajlandóságban.

