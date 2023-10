Minimális gázárcsökkentésről döntött a kormány

Az egyik legfrissebb Magyar Közlönyben jelent meg az energiaügyi miniszter 19/2023. (IX. 29.) EM rendelete, amely 2023. október 1-jétől az egész országra egységes árakat vezetett be az egyetemes földgázszolgáltatásban. Az egységesítéssel 2,5 millió ügyfél részére minimális mértékben csökkent a rezsicsökkentett áron igénybe vehető földgáz ára az átlagfogyasztás változatlan mértékéig (63 645 MJ/év, legalább 1729 m3/év) – rögzíti az MVM közleménye. A miniszteri rendelet idevágó táblázata alább látható, miszerint az A1 díjkategóriában az egész országban mostantól 2,256 forint/MJ a gáz díja a korábban érvényes, jellemzően 2,264 forint után (például Budapesten is), nincs tehát mostantól eltérés az egyes ellátási körzetekben. Volt olyan ellátási körzet, ahol eddig 2,2364 forint volt a díjszabás (pl. OPUS-TIGÁZ), így ahogy az Infostart a 100 ezer tag feletti gázszámlás Facebook-csoport alapján írja: itt akár több ezer forint is lehet éves szinten a megtakarítás, a többi helyen ez inkább csak néhány száz forint lehet.

Az MVM közleménye felhívja a figyelmet arra, hogy a fenti táblázat miatt az árváltozás döntően azon 20 m3/h alatti gázmérővel rendelkező lakossági felhasználókat érinti, akiknek a felhasználási helye az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt., az OPUS TIGÁZ Zrt., az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt., az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt., a MAGÁZ Kft., az E.GAS Kft. illetve a Natural Gas Service Kft. ellátási területén van.

Az árváltozás miatt az MVM Next minden érintett földgázügyfelének diktálási lehetőséget biztosít 2023. október 6-ig, de hangsúlyozzák, hogy a mérőállás rögzítése nem kötelező. Azt is hangsúlyozzák: „nem érdemes külön diktálniuk az árváltozással nem érintett ügyfeleknek, illetve azon ügyfeleknek, akiknek aktuálisan diktálási időszaka vagy éves leolvasása van. Diktálás hiányában az MVM becslést alkalmaz”.

Azt is kiemeli a közlemény, hogy „az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft., az Ózdi Energiaszolgáltató és Ker. Kft., a Csepeli Erőmű Kft. és az ISD POWER Kft. ellátási területén a lakossági ügyfelek legnagyobb részének nem kell diktálni, mert számukra a földgáz ára nem változott”.

A közlemény végén megjegyzik, hogy a mérőóraállás rögzítése munkaidőn kívül is, 0-24 órában lehetséges az MVM Next online ügyfélszolgálatán (mvmnext.hu/Ugyfelszolgalat) vagy az MVM Next appban, illetve telefonos diktáláskor (06 1 237 7777 számon, vezetékes telefonról pedig a 06 80 40 55 40 számon is). Az árváltozás miatti diktálás időszakában kivételesen október 6-ig regisztrálás nélkül is lehet diktálni az mvmnext.hu/foldgaz/Diktalas oldalon.

A diktált mérőállás nem minden esetben jelenik meg a következő számlán. Amennyiben a diktálós ügyfél nem a saját diktálási időszakában diktál, de 2023. október 6-ig közli mérőállását, úgy 2023. szeptember 30-ára lesz rögzítve a mérőállás az MVM Next rendszereiben. Az így rögzített mérőállás a következő mérőállás alapján kiállított elszámolószámlában jelenik meg. Az átalánydíjas (ún. egyenletes részszámlás) és a hőmérsékletfüggő részszámlás ügyfeleknek jellemzően az éves elszámolószámlában jelenik meg a diktált mérőállás.

