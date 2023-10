Megállapodást kötött az AutoWallis és a SAIC Motor

Megállapodást kötött a SAIC Motor és az AutoWallis Csoport, melynek alapján a jövőben a magyar vállalat lesz az MG márka alkatrészkereskedelmi szolgáltatója a régió 13 országában.

Az együttműködés alapján a jövőben az érintett országokban (Magyarország, Albánia, Csehország, Görögország, Horvátország, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Szerbia, Montenegró, Bosznia-Hercegovina, Koszovó) az AutoWallis Nagykereskedelmi üzletága fogja ellátni az MG részére a márkával kapcsolatos alkatrészkiszállítási, valamint -raktározási szolgáltatási feladatokat úgy, hogy az alkatrészek az SAIC Motor CEE tulajdonában lesznek.

Andrew Prest, az AutoWallis Nagykereskedelmi Üzletágának vezetője elmondta, hogy a mostani megállapodás nem csak azért fontos, mert egy új, nagy presztízsű márkával bővül a Csoport portfóliója, hanem azért is, mert az jó referenciát jelenthet a későbbiekben a régiónkban megjelenő más márkák felé. Az üzletfejlesztés fontos pozitívuma az is, hogy az AutoWallis új országban is megjelenik, és fokozza tevékenységét egy olyan nagy piacon, mint Lengyelország. Az együttműködés jelentős szinergiahatásokkal jár a nagykereskedelmi tevékenység során, így tovább növekedhet az üzletág eredménytermelő képessége. Hozzátette, hogy a lépés jól illeszkedik az AutoWallis stratégiájába, mely a jövőben egyre nagyobb hangsúlyt fektet a nemzetközi növekedésre.

A shanghai székhelyű SAIC Motor a legnagyobb kínai autógyártó, 2022-ben 5,3 millió darab gépjárművet értékesített többféle márkanév alatt.

2022-ben a SAIC saját gyári, régiós irodát (SAIC Motor CEE) nyitott Budapesten, ahonnan a kelet-közép-európai disztribútorok koordinációját látja el, ezzel az egységgel szerződött az AutoWallis Distribution az új tevékenységre.

