Forrong a Közel-Kelet, mi lesz az olajárral?

Jelentősebb emelkedéssel kezdte a kereskedést ma reggel az olaj árfolyama a hétvégén kirobbant izraeli háború hírére. A globális benchmarknak számító Brent típusú kőolaj hordónkénti ára jelenleg 3,6 százalékos pluszban van, a napon belüli csúcsot a 87,5 dolláros szinten jelentette, ami mintegy 5,6 százalékkal van magasabban a pénteki 82,9 dolláros záróértékhez viszonyítva.

A WTI hasonló mértékben, 3,9 százalékot emelkedett, közel 86 dollárig menetelt felfelé a ma reggeli kereskedésben.

Az olajár emelkedés mögött a hétvégi izraeli események állnak, a Hamász szombati, meglepetésszerű támadásával elindult háború ugyanis felerősítette a kínálat oldali sokkal kapcsolatos félelmeket az olajpiacon.

Bár egyik fél sem számít jelentős szereplőnek a világ olajtermelésében (Izraelnek két olajfinomítója van, napi 300 ezer hordós kapacitással, a palesztin területek pedig nem termelnek kőolajat az EIA adatai szerint), a háború eszkalációja valós veszély, különösen miután az Egyesült Államok közölte, hogy hadihajókat vezényel a régióba. A The Wall Street Journal pedig arról ír, hogy Irán biztonsági tisztviselők segítettek a Hamásznak az Izrael elleni támadás megtervezésében, ami a Teherán elleni megtorlás kockázatát hordozza magában, Irán pedig viszont már fontos szereplő a globális olajpiacon.

Irán amellett, hogy jelentős olajtermelő, a Hamász támogatója is, szombaton gratulációját fejezte ki a palesztin harcosoknak félhivatalos hírforrások szerint. A potenciális Irán elleni szankciók pedig veszélyeztetik a hajók közlekedését az olajtermelőknek kulcsfontosságú Hormuzi-szoroson, amelynek lezárásával már korábban fenyegetőzött Teherán. A világ olajexportjának 40 százaléka halad át a Hormuzi-szoroson és ha ez az útvonal sérül, az 5-10 dolláros emelkedést jelenthet az olaj árfolyamában – véli a CNBC-nek nyilatkozó Rapidan Energy Group szakértője.

A hétvégi események destabilizálják a régiót, így a befektetők néhány napig feszültek lehetnek, de a hasonló események általában csak rövid távú hatással vannak a pénzügyi piacokra – mondta el a Bloombergnek nyilatkozva a Capital.com elemzője. Az olajpiacot már eddig is nyomasztotta az OPEC+ kitermeléscsökkentése, a tartalékok csökkenése és az, hogy az emelkedő olajár visszafoghatja a keresletet. Az utóbbi hetekben már ismét képbe került a 100 dolláros olajár lehetősége.

Az RBC Capital Markets elemzője szerint Irán mellett bizonytalan helyzetbe kerülhetnek az Egyesült Államok által vezetett, Izrael ás Szaúd-Arábia diplomáciai kapcsolatainak újraindításra irányuló erőfeszítések. Szaúd-Arábia szintén a világ legnagyobb olajkitermelői közé tartozik.

A Goldman Sachs szintén azt emelte ki, hogy a konfliktus csökkenti a szaúdi-izraeli kapcsolatok rövid távú normalizálódásának valószínűségét, és a feszültségek eszkalációja miatt az iráni olajellátás kockázatai jelentkeznek. A Goldman elemzői fenntartják 100 dolláros olajár-előrejelzésüket júniusra.

A Citigroup elemzője szerint Izrael megtámadása felfelé hajthatja az olajárat, de hozzáteszik, hogy bizonytalan, hogy meddig. Valószínű, hogy a szaúdi-izraeli közeledés megtorpan, ami csökkenti annak az esélyét, hogy Szaúd-Arábia megszünteti a napi 1 millió hordós önkéntes kitermeléscsökkentését.

Fennáll a veszélye annak is, hogy a konfliktus regionális szinten eszkalálódik. Ha Irán is belekeveredik, akkor ellátási problémák is felmerülhetnek, bár még nem tartunk ott – kommentálta a CNBC-nek az Eurasia Group energetikai szakértője.

A Morgan Stanley elemzője szerint az izraeli események hatása valószínűleg korlátozott, mivel az ország nem nagy olajtermelő, ez azonban megváltozhat, ha a konfliktus más országokra is kiterjed.

Az ING árupiaci stratégiáért felelős vezetője szerint a hétvégi fejleményeket követően visszatért a háborús kockázati prémium az olajpiacra.

Ha Irán - közvetlenül vagy közvetve - szerepet játszott ezekben a támadásokban, akkor az USA Teheránnal szembeni szigorúbb olajszankciókat vezethet be, ami az amúgy is nagyon szűk piacot tovább zsugorítja. Ugyanakkor valószínű, hogy az OPEC+ kitart a meglévő kínálatcsökkentések mellett, és csak akkor enyhíti azokat, ha az olajár jelentősen emelkedik.

Ahhoz, hogy a konfliktus tartós és jelentős hatást gyakoroljon az olajpiacokra, a kínálat vagy a szállítás tartós csökkenésére van szükség – véli a Commonwealth Bank of Australia elemzője a Bloomberg szerint. Ha ez nem történik meg, akkor az árfolyamreakció átmeneti lesz. Viszont ha a nyugati országok hivatalosan is összekapcsolják az iráni hírszerzést a Hamász-támadással, akkor Irán olajellátása és -exportja lefelé mutató kockázatokkal néz szembe.

A Sanford Bernstein szerint az olaj esetében három fő szempont van. Először is, ha Iránról kiderül, hogy a Hamász támadásai mögött áll, és az USA szigorúbb szankciókat vezet be, az megzavarhatja az iráni exportot. Másodszor, kérdéses, hogy a konfliktus eszkalálódik-e a szomszédos országok bevonásával, harmadszor pedig, hogy a szaúdi-izraeli viszony normalizálódása folytatódik-e.

A CITIC Futures elemzője kiemeli, hogy korábban az olaj 240 százalékkal, 45 százalékkal és 40 százalékkal emelkedett az 1990-es Öbölháború, a 2003-as iraki háború és a 2011-es líbiai háború idején, majd az árak később visszaestek.

Ezúttal az izraeli-palesztin konfliktus még nem terjedt át a szomszédos nyersolajtermelő országokba, így korlátozott hatással van a fundamentumokra, a kockázatkerülés erősödése azonban felfelé hajthatja az árakat.

Az izraeli helyzetről alábbi cikkünkben percről percre tudósítunk:

Címlapkép forrása: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images