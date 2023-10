Megmentik a baja került brit challenger bankot

A Metro Bank a hétvégén tető alá hozott egy megállapodást a befektetőivel, az így szerzett forrásokkal megszüntethetik a bank szabályozók által kifogásolt tőkehiányát - számolt be a Financial Times.

Banking Technology 2023 Digitális banki verseny itthon éls külföldön - Erről is szó lesz a Portfolio november 7-ei Banking Technology konferenciáján! Regisztráció itt!

A befektetőkkel egyeztetett és vasárnap este bejelentett csomag 325 millió font tőkeemelést tartalmaz, amely a brit challenger bank legnagyobb részvényeseitől származó 150 millió fontnyi friss saját tőkéből és a kötvénytulajdonosoktól származó 175 millió fontnyi új adósságból tevődik össze.

A Metro legnagyobb részvényese, a kolumbiai milliárdos Jaime Gilinski Bacal 102 millió fonttal tőkésíti fel a bankot. ezáltal ő lesz a Metro többségi részvényese. Az ügylet várhatóan Gilinski Bacal kezébe adja a bank feletti ellenőrzést, aki Latin-Amerikában már többször vásárolt banki eszközöket olcsón, majd később eladta őket.

A Metro finanszírozási csomagja 600 millió fontnyi adósság-refinanszírozást is tartalmaz, amelynek keretében a Metro kockázatosabb Tier 2 kötvényeinek tulajdonosai 40-45 százalékos haircutot szenvednek el. Dan Frumkin, a Metro Bank vezérigazgatója nyilatkozatában azt mondta, hogy a csomag "új fejezetet nyit" a hitelező számára.

Gilinski Bacal hozzátette: "Úgy vélem, hogy a csomag ... lehetővé teszi a bank számára, hogy folytassa a növekedést, és az elmúlt három évben elvégzett munkára építsen".

A Metro igazgatótanácsa tárgyalásokat folytatott a befektetőkkel a tőkeinjekcióról, és az Egyesült Királyság néhány legnagyobb bankjának érdeklődését is felmérte egyes eszközei iránt. A Financial Times vasárnap arról számolt be, hogy a NatWest, a Santander és a Lloyds Banking Group is fontolgatja, hogy ajánlatot tesz a bank egyes eszközeire.

Az Egyesült Királyságban 2010-ben indult Metro a legfrissebb beszámolója szerint 2,8 millió ügyféllel és 21,7 milliárd fontnyi eszközzel rendelkezik. A finanszírozási csomag mellett a Metro közölte, hogy tárgyalásokat folytat akár 3 milliárd fontnyi lakossági jelzáloghitel eladásáról. Ez a lépés várhatóan javítaná a bank tőkemegfelelési mutatóját, mintegy 1 milliárd fonttal csökkentve a kockázattal súlyozott eszközöket.

A Metro arra számít, hogy a következő hetekben tájékoztatót és részvényesi körlevelet tesz közzé, és a negyedik negyedévben lezárja a finanszírozási ügyletet.A tőkeemelés részeként kibocsátott részvények ára részvényenként 30 penny lesz, ami a pénteki 45 pennys záróárhoz képest jelentős diszkontot jelent.

Banking Technology 2023 Digitális banki verseny itthon éls külföldön - Erről is szó lesz a Portfolio november 7-ei Banking Technology konferenciáján! Regisztráció itt!

Címlapkép forrása: Matt Cardy/Getty Images