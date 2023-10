Érzelmi megterhelés a munkahelyen? Egyáltalán nem magánügy a mentális egészség

A mentális egészséghez való jog alapjog - erre hívja fel a figyelmet 1992 óta a mentális egészség világnapja október 10-én. A téma aktualitását mi sem támasztja alá jobban, mint az tény, hogy a depresszió mértéke a fiatalok, azaz a jövő munkavállalói körében drámaian, több egymástól független kutatás szerint is min. 50%-kal megnőtt. A Covid alatt kialakult távolságtartás, ennek köszönhetően a társas támogatás hiánya, az elmagányosodásra amúgy is sokkal inkább hajlamosító nagyvárosokban a home office és az egzisztenciális bizonytalanság mind abba az irányba mutat, hogy a munkáltatóknak önös érdekükből fakadóan is konszenzusra kell jutniuk abban, hogy még a távoli munkavégzési módokban is felelősek a munkavállalóik mentális egészségéért.

Az ökoszisztéma szolgáltatások és a környezeti tőke megfelelő mértékű beárazottságában kritikus szerepe van többek között a vállalati döntéshozók jövőbe tekintő és jogkövető magatartásának. Ennek analógiájaként a vezetők legalább ennyire nem vonhatják ki magukat a társadalmi és kulturális tőke megfelelő szintre történő emeléséből sem. Ez a felvetés nem újszerű, hiszen az ENSZ Közgyűlése 2015. szeptember 25-i határozatában elfogadott 17, vállalatok és nemzetgazdaságok számára is követendő fenntarthatósági cél (SDG-k) között az egészség és jóllét is szerepel. De az EU által elfogadott, a nagyvállalatok számára kötelező, nem kizárólag pénzügyi jelentéstételt előíró direktíva is (CSRD) is a környezeti, a szociális és a vállalatirányítási szempontok egyenrangú kezelését sürgeti, jóllehet az ESG kapcsán a legtöbb vállalat, tanácsadó elsősorban a környezeti szempontokra helyezi a hangsúlyt, azon belül a klímaváltozás okán leginkább a CO2 kibocsátás csökkentésére. Ezt a jelenséget Carbon tunnel vision-ként 2022-ben Dr Jan Konietzko írta le először, amikor is rámutatott, hogy

az ESG kapcsán a legtöbb vállalat a karbonkibocsátás csökkentésére fókuszálva mellőzi a biodiverzitás csökkenését és az emberi jóllétet.

Gen Z Fest /Green Fiatalok, munkahely és fenntarthatóság? A jövő zöld munkahelyeiről is szó lesz a Gen Z Fest Green rendezvényünkön. Regisztráció a linken.

Magánügy az érzelmi megterhelés?

Mikor a munkavállalók érzelmi megterhelése kerül szóba, szeretjük azt gondolni, hogy az magánügy, nem tartozik a munkahelyre, feszengünk a téma hallatán, leginkább tudni sem szeretnénk róla. A mentális egészség megőrzése az egyén és az érintett közösségei felelőssége, ebben nem is tévedünk nagyot. Vajon ilyen szempontból közösség-e a munkahely és ha igen van-e a vállalatvezetőknek felelőssége a munkavállalók lelki egészségének megőrzésében? A válasz egyik oldalról nem triviális. Máshonnan szemlélve pedig igenis az.

Ahogy Buda Béla Munkahely és mentálhigiéné című tanulmányában hangsúlyozza, az egyén biológiai fejlődése, szociális háttere már eleve meghatározó abban, hogy az őt megterhelő munkahelyi pszichoszociális tényezőkre milyen sajátos választ ad. A kora gyerekkori sérülések, mentális zavarok meghatározóak a distresszre adott válaszokban. A hátrányos társadalmi rétegekben gyakoribb, hogy a munkahelyi megterhelésre adott válasz az, hogy a munkahelyi stresszt például alkohollal oldják. Véleménye szerint ez a patológiás megküzdési mód inkább származtatható abból, hogy a rendszeres alkoholfogyasztás bizonyos rétegkultúrák elfogadott rutinjának és feszültségoldó technikájának tekinthető. Ennél fogva az a következtetés, hogy az alkoholfogyasztási szokások a munkahelyi ártalmak és distressz csökkentése miatt alakulnak ki vagy arra adott válaszok, a munkahelyek pszichoszociális kockázatainak értékelésekor hibás következtetésre vezethetnek. Van tehát, amikor a munkavállalót ért stressz – és az arra adott válasz - nem egyértelműen köthető a foglalkozásához.

Ezzel együtt vannak olyan helyzetek, amikor egyértelmű, hogy a stressz a munkavégzéhez köthető, ilyen például a munkahelyi zaklatás kérdésköre. Ne szűkítsük le a kört a nem kívánt szexuális közeledésre. Az ESRS szabványok fogalmi kritériumai alapján zaklatásnak minősül minden olyan helyzet, amikor a megkülönböztetés a munkavállaló valamely védett okához (például nemhez, valláshoz, meggyőződéshez, fogyatékossághoz, életkorhoz vagy szexuális irányultsághoz) kapcsolódóan nemkívánatos viselkedésre kerül sor, amelynek célja vagy hatása valamely személy méltóságának megsértése, vagy megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy sértő környezet teremtése.

Egyes szakirodalmi adatok alapján a pszichoszociális kockázatok felmérése során a munkavállalók 10-12%-a számol be munkahelyi zaklatásról,

amely minősített eset, amikor mindez a felettestől érkezik, azaz hatalmi visszaélés feltételezhető. A zaklatás nem magánügy, annak vannak aktív és passzív résztvevői mind a zaklató, mind az áldozat oldalán.

Könnyű belátni, hogy a 10-12% ilyen formán csak a jéghegy csúcsa, ahogy azt is, hogy a munkahelyi morálra és végső soron a teljesítményre mindez milyen kártékonyan hat. Ha valaki volt már szekálásban, zaklatásban - munkahelyi környezetben - mobbingban érintett tudja, hogy annak érzelmi hatása nem marad a munkaidő keretein belül. Hazaviszi a dolgozó, kihat az egyéb szerepeire (türelmetlen a családjával, energiaszintje és teljesítménye csökken), alvászavart esetleg szerfüggőséget okoz. Legvégső megoldást a megalázó helyzetből a kilépés hozza, azaz a munkahely elhagyása. A kollektívára is káros a hatása az ilyen eltűrt viselkedésnek, mivel a passzív résztvevők is kellemetlen érzésekkel küzdenek, legfőképp azért, mert felmerül bennük, hogy ők lehetnek a következők.

Idén júliusban, a CSRD direktíva teljesítéséhez kiadott ESRS szabványok, azon belül is az ESRS S1-S2 szabványok egyértelműen elvárják, hogy az érintett vállalatok építsék be a működési gyakorlataikba a társadalmi szempontokat. Ezen belül pedig mind a saját, mind az értékláncban érintett dolgozók esetében a zaklatás mértékét mérni és közzétenni szükséges, de minimum visszajelző rendszernek kell működnie, hogy ezek az esetek jelenthetőek legyenek, kivizsgálásra kerüljenek. Ezekre készüljön politika, vezetői kinyilatkoztatás, egyértelmű folyamat, amely egy nemkívánatos – és gazdasági szempontból is rendkívül káros - esemény kivizsgálására, megelőzésére és tiltására szolgál.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 09. 20. ESG: már a csapból is ez folyik

Hogyan mérhető a munkahelyi stressz?

2001-2003 között a svéd Swedish Work Environment Authority (SWEA) egy olyan projektet hajtott végre, amelynek kettős célja az volt, hogy fejlesszen egy hatékonyabb mérési módszertant a pszichoszociális kockázatok munkahelyi értékelésére, ezzel egyidejűleg ennek végrehajtására szabványos kereteket teremtsen. A kutatások eredményeként 2004-ben nemzetközi megállapodás jött létre, melyben világszinten több ország vállalta, hogy tudatosan vizsgálni, illetve csökkenteni fogja a munkavállalókat érő pszichoszociális kockázatokat. A megállapodás után világszerte több állam építette be a saját jogrendszerébe kötelezően a munkavállalókat érő pszichoszociális kockázatok rendszeres értékelését. Ezen kezdeményezéshez Magyarország 2008-ban csatlakozott, azóta minden gazdálkodó szervezetnek kötelessége rendszeres időközönként elvégezni a pszichoszociális kockázatértékelést.

A munkahelyi pszichoszociális kockázatértékelésre kifejlesztett COPSOQ II kérdőív (Koppenhágai Pszichoszociális Kérdőív) 100-as skálán értékeli a különböző munkahelyi stressz tényezőket, melyek között a rizikótényezők magas értéke, illetve a védő faktorok alacsony értéke jelent magasabb stressz kockázatot. A kérdőívet több, mint 25 nyelvre fordítottak le és világszerte sikeresen használják.

Tekintettel arra a világszerte tapasztalható, a fejlett országokat kifejezetten érintő trendre, hogy a munkanélküliségi ráta alacsony, a munkavállalók elvárásai sokkal hangsúlyosabban jelennek meg a munkáltatók által kínált, nem pénzügyi juttatások terén. Fontossá vált mind a toborzás, mind a kvalifikált munkaerő megtartásához, hogy a munkahelyek milyen módon adaptálódnak a munkavállalói elvárásokhoz, hogy kezelik a zaklatások kérdését, hogy kooperálnak a dolgozók munka-magánélet egyensúlyára helyezett elvárásaival. A pszichológiai biztonság fontossága felértékelődött, ami támogatja viszont az önálló munkavégzést és az innovációt. Az a munkahely, munkáltató, aki ezekre az igényre nyitott füllel reagál rövid távon is jelentős piaci és hírnévhez köthető előnyre tehet szert.

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA.



A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Címlapkép forrása: Getty Images