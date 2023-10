Inkább kivonulnak a biztosítók Floridából, nehogy csődbe menjenek

Menekülnek a biztosítók Floridából: az éghajlatváltozás következtében hatalmasat ugrott a lakásbiztosításokkal kapcsolatos kockázat, így sok társaságnak egyszerűen nem éri meg üzletágat fenntartani az amerikai államban – írja a Financial Times

Egyre több hurrikán pusztít az Egyesült Államok déli részén, főleg Florida államban, aminek szakértők szerint a klímaváltozás az oka. Bár e jelenségek szerencsére gyakran csak lakatlan területeket érnek el, arra is van példa, hogy súlyos anyagi károkat okoznak. A meteorológusok szerint a légörvények nem fognak enyhülni a közeljövőben; a következő egy évben két 5-ös kategóriájú hurrikán is kialakulhat Floridában, ami a Citizens Insurance becslése szerint 23,9 milliárd dolláros kiadást jelenthet az amerikai államnak.

E folyamatok nyomán az utóbbi években a legtöbb biztosító kivonult Floridából, hiszen a hatalmas éghajlati kockázatok miatt nem érte meg a piacon maradni – 2022-ben hat lakossági vagyon- és balesetbiztosító vált fizetésképtelenné az államban. A helyzet javítása érdekében Florida nemrég elindította az állami biztosítói programját, amely utolsó mentsvárként szolgált volna azok számára, akik semmilyen más módon nem tudták biztosítani az ingatlanjukat.

az állami biztosító már Florida legnagyobb piaci szereplőjévé vált.

Ebből az is következik, hogy amennyiben a programnak nem lesz elegendő pénze a hurrikánok okozta károk fedezésére, azt a floridai adófizetőktől fogják beszedni.

A probléma azonban nem csak Floridában jelentkezik: Louisiana állam 2022-ben 63%-os díjemelést engedélyezett a lakossági vagyonbiztosítók új szerződéseinek díjaira. Emellett az Egyesült Államokban szövetségi árvízbiztosítási program is működik, amely 1,7 millió floridai lakosnak is segít – igaz, 20 milliárd dollárnyi adóssága is van.

