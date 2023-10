Kimondta az államtitkár: 20 ezer családot segíthet az új napelemes támogatási program

A minap bejelentett közel 76 milliárd forintos Napenergia Plusz Programot mintegy 20 ezer háztartás veheti igénybe, mivel kötelező lesz együtt telepíteni a napelemet és a tárolót az önellátás támogatása érdekében – jelezte az M1 aktuális szerda reggeli adásában Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára.

Lantos Csaba energiaügyi miniszter a Portfolio múlt csütörtöki Energy Investment Forum konferenciáján jelentette be az említett közel 76 milliárd forintos támogatási programot ahhoz kapcsolódva, hogy 2024-től elindul a bruttó elszámolási rendszer is, amelyben 5 forint körüli áron veszi majd át a megtermelt és el nem fogyasztott energiát az áramszolgáltató a háztartástól. Ahogy azonban a miniszter egyértelműsítette: éppen az a cél, hogy minél inkább helyben használja fel a család a megtermelt áramot és ne táplálja be a hálózatba (ha már rendszerhasználati díjat nem számolhat fel a betáplálásért a szolgáltató a háztartás felé), és ezt az segíti, ha a napelem panelek mellé rögtön energiatárolót (akkumulátort) is telepít a család, mert így a nappal megtermelt és felesleges áramot este/éjjel tudja felhasználni a háztartás.

A kettő rendszer együttes telepítése azonban jópár millió forintba kerülne, és éppen ennek lefaragását igyekszik elérni az új támogatási program, amely a telepítési költségek 65%-át nyújtaná vissza nem térítendő támogatás formájában. A pályázat legfeljebb 4 kW-os napelemrendszer és legfeljebb 8 kWh-s tároló együttes telepítését engedné meg, hogy ne nagy erőműveket építsenek a háztartások (az eddigi átlagos lakossági hmke méret mintegy 7 kW-os), hanem minél inkább a saját fogyasztásukhoz igazodó rendszereket. Az államtitkár által jelzett mintegy 20 ezer támogatott háztartás azt jelenti, hogy átlagosan 5,5-6 millió forint körüli lehetne egy napelem+tároló beruházás, amelyből háztartásonként átlagosan 3,7 millió forint körüli részt állna a pályázat, a többit pedig önerőből kellene megvalósítania a 20 ezer körüli majdani nyertesnek.

A jelentős beruházási költségek kapcsán az államtitkár a műsorban megjegyezte: ezek az akkumulátorok most még elég drágák, ennek ellenére szeretnék, hogy minél több ilyen tároló technológiát alkalmazzanak a családok.

Az államtitkár azt is jelezte a műsorban, hogy a pályázat részletein dolgoznak, és egyeztetnek a szakmai szervezetekkel, és a tervek szerint az új pályázati program 2024. január elsejétől lesz elérhető, a részleteket pedig még előtte közzéteszik.

Steiner Attila a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorban is szerepelt ma, amelyben azt hangsúlyozta: felkészültek a téli fűtési szezonra, rekord töltöttségi szinten, 97 százalék felett vannak a magyar gáztárolók. Elmondta, hogy a magyar gáztárolókban lévő mennyiség az éves fogyasztás mintegy kétharmadát teszi ki, ami lényegesen jobb az uniós átlagnál.

Amint tegnapi cikkünkben részletesen bemutattuk: a minapi Közlönyben jelent meg az 1431/2023. (X. 5.) számú kormányhatározat a Napenergia Plusz Programról, amely a fent már jelzett, 75,8 milliárd forintos keretösszegű tárolótelepítési támogatási programról szól, és amely majd 2024. január 1-től indul el, és az Energiaügyi Minisztériumnak kell kidolgoznia. Ezt azon lakossági „napelemes háztartási méretű kiserőművek, valamint energiatárolók” támogatására hozza létre a kormány, amely rendszerek a bruttó elszámolásba kerülnek, és az ő részükre 75,8 milliárd forintos keretet hoznak létre „az Energia- és klímapolitikai modernizációs rendszer terhére”.

Utóbbi miatt a kormányhatározat „felhatalmazza a területfejlesztési minisztert a Nemzeti Helyreállítási Tervben szereplő, jelen kormánydöntéssel érintett program lezárására, és felhívja, hogy kezdje meg az Európai Bizottsággal a tárgyalásokat a program zárásához kapcsolódó Nemzeti Helyreállítási Terv módosításáról, valamint az 1. pontban említett program indikátorainak a Nemzeti Helyreállítási Tervben való szükség szerinti elismerésére vonatkozóan”. Emellett azt is előírja az érintett minisztereknek a határozat, hogy tegyenek javaslatot az NHT-beli „intézkedéssel felszabaduló forrás felhasználására”.

Címlapkép forrása: Energiaügyi Minisztérium Facebook-oldala