30 000 embert vesz fel a Tesco a karácsonyi szezonra

A Tesco azt tervezi, hogy a karácsonyi időszakra 30 000 ideiglenes munkavállalót vesz fel - írja a Reuters.

A Tesco bejelentette, hogy 30 000 ideiglenes alkalmazottat kíván felvenni a közelgő ünnepi szezonra. A hónap korábbi részében Nagy-Britannia legnagyobb kiskereskedelmi cége optimizmusát fejezte ki a karácsonyi kilátásokkal kapcsolatban, és emelte éves profitprognózisát is.

Az ideiglenes állások elsősorban a nagyobb szupermarketekben nyílnak, ahol az új dolgozók többek között a pénztári személyzet erősítését, a boltok feltöltését és a házhozszállítási megrendelések teljesítését fogják végezni.

A Tesco képviselője elárulta, hogy a tavalyi eredeti cél 15 000 ideiglenes munkavállaló felvétele volt. Ezt a számot azonban végül megduplázták, és 30 000-re emelték.

A Tesco toborzási akciójához képest más kiskereskedők is bejelentették az ünnepi szezonra vonatkozó felvételi terveiket. A Sainsbury's csütörtökön közölte, hogy 22 ezer ideiglenes alkalmazottat vesz fel. Az Amazon UK hétfőn jelentette be, hogy több mint 15 000 további munkavállalót vesz fel. A múlt héten a Morrisons és az Aldi is megosztotta az ünnepi időszakra vonatkozó felvételi terveit. További 3500, illetve 3000 munkatársat szeretnének felvenni.

Címlapkép forrása: Shutterstock