Szép csendben készpénzmentes világ épül: íme a mestertervek

Az egész világon gyors ütemben terjednek az azonnali fizetési rendszerek, melyek különösen azokban a régiókban tarolnak, ahol a kártyás fizetés, az örökölt infrastruktúra fejletlen volt: nem véletlen, hogy 2027-re már az elektronikus tranzakciók több mint fele várhatóan az ázsiai régióban zajlik majd. Ugyanakkor Európa, az európai szabályozási szervek még mindig iránymutatást adnak a világ többi részének, amely kapkodva veszi át a kemény munka árán kidolgozott szabályokat. A Capgemini World Payments Reportja alapján megnéztük, hogyan alakulnak a globális payment trendek.

Gyorsan terjednek az elektronikus fizetések

A Capgemini World Payments Report c. tanulmánya szerint

a nem készpénzes fizetési tranzakciók száma a 2022-2027-es időszakban globálisan 15%-os éves átlagos növekedési ütemben fog bővülni, és 2027-re megközelíti a 2300 milliárd darabot.

A dinamikusan növekvő trend fennmaradásában szerepe lesz általánosságban az azonnali fizetési rendszerek terjedésének, az országok közötti fizetési infrastruktúrák összekapcsolására irányuló kezdeményezéseknek, az ISO 20022 elektronikus adatcsere szabvány növekvő elfogadásának és az új fizetési eszközök (pénztárcák, QR-kódos fizetések, számlaközi átutalási rendszerre épülő fizetések stb.) elterjedésének.

Európa

Európa a globális átlagnál alacsonyabb növekedési ütemmel számolhat az előrejelzés szerint:

10,7 százalékos éves átlagos növekedés jöhet az elektronikus fizetési tranzakcióknál 2027-ig.

Ez nem meglepő, hiszen az öreg kontinensen meglehetősen érett fázisban lévő elektronikus fizetési rendszerek működnek, melyeket széles körben használnak, így magas bázisról bővülnek a számok:

Európában 2027-ben 482 milliárd fizetési tranzakciót hajthatnak végre.

Az elemzők megjegyzik, hogy az európai szabályozók világosan vezetik a világot a sztenderdek kidolgozásában, melyeket sorra vesznek át a világ más országaiban és régióiban. Európában a növekedést több tényező egyidejűleg hajthatja a következő években:

ilyen lehet a következő EU-s elektronikus fizetési direktíva, a PSD3, mely újdonságokat hozhat a fizetési iparágnak és még inkább kinyitja a versenyt a várakozások szerint.

A szintén EU-s Digital Identity Wallet 2023 pilot programot is ide sorolják a tanulmány készítői, mely egy Európa-szerte futó teszt, mely során az uniós állampolgárok digitális állami azonosítóit és pénzügyeit próbálják egy állami digitális pénztárcába gyűjteni. A use-casek száma magas, ám egyelőre kérdésesnek tűnik, hogy a nem piaci alapú megoldás mennyire lesz életképes a jövőben.

Bár létezik és működik már egy eurós azonnali fizetési séma, ennek használata még alacsony szinteken jár, de az EU-s szabályozók az elfogadás ösztönzését ígérték.

A European Payments Initiative a nagy amerikai kártyatársaságoknak, a Mastercardnak és a Visának állítana európai versenytársat, ám a sokéves terv egyelőre nagyon lassan halad. Idén tavasszal számoltunk be róla, hogy több új banki partner csatlakozott a vegyesvállalathoz, és hogy egy j platformot is fejlesztenek. A digitális pénztárca kísérleti fázisban 2023 végén indul el a tervek szerint Franciaországban és Németországban, a szélesebb körű piaci bevezetés pedig 2024 elején jöhet, ami már Belgiumot is magában foglalja. Az EKB által is támogatott kezdeményezésnek a tervek szerint lesz BNPL-lába is.

Észak-Amerika

Európánál csak Észak-Amerika növekedése lesz lassabb, ahol 6,5 százalékos éves átlagos növekedésre lehet számítani, így Észak-Amerikában 2027-ben 298 milliárd körül alakulhat az elektronikus fizetések száma.

Az elemzés szerint a régió még csak most kezdi utolérni a világot az azonnali fizetési infrastruktúrák fejlődése terén. Ahogy arról mi is beszámoltunk, a Fed július 20-án indította el a FedNow nevű szolgáltatását, amely lehetővé teszi az amerikaiak számára, hogy azonnal, a hét minden napján a nap 24 órájában küldjenek és fogadjanak pénzt. Az Egyesült Államokban tavaly mindössze az utalások egy százaléka volt instant.

A FedNow fejlesztése 2019 óta folyik, és a tervek szerint első körben 41 bank, valamint 15 szolgáltató csatlakozik hozzá. A Fed fejlesztése azért is különleges, mert valószínűleg új korszakot nyit majd az Egyesült Államok fizetési piacának fejlődéstörténetében. Az utolsó nagyobb változtatás ezen a téren ugyanis a 70-es években történt. emellett az USA-ban egy open banking kezdeményezés is zajlik, de ennek hatása is várhatóan a következő években érződhet csak.

A régió másik nagy szereplője, Kanada is hasonló úton jár, a tervek szerint még idén itt is elindul az azonnali fizetési rendszer, és itt is egy nyílt banki szabályozást készítenek elő.

Ázsia

A régió jó úton halad afelé, hogy 2027-re már a világ teljes elektronikus pénzforgalmának több mint fele itt történjen, mintegy 1270 milliárd tranzakciót várnak az elemzők a térségben.

A korábbi ötéves időszakban 23,7 százalékos éves átlagos növekedési ütemet figyeltek meg, ez a bővülési ütem némileg lassul, de így is jóval a globális átlag feletti, 19,8 százalékos növekedéssel lehet számolni.

Az Ázsiai-csendes-óceáni térség (APAC) fejlődése merőben tér el az európai és észak-amerikai úttól, hiszen itt a legtöbb nagy piacon jóval fejletlenebb az örökölt fizetési infrastruktúra jelenléte, azaz a kártyás rendszerek, a számlaközi rendszerekre épülő fizetési megoldások itt kevésbé terjedtek el. Viszont az instant fizetési rendszerek, mobilfizetési megoldások itt is gyorsan nyernek teret az elmúlt évtizedben: Indiában, Kínában, Szingapúrban, Ausztráliában jelentős befektetéseket tettek az azonnali fizetési rendszerek kialakításába. Sőt, olyan nemzetközi összefogások is segítik az elektronikus fizetéseket, mint a thaiföldi és a szingapúri azonnali átutalási rendszer összekötése és a szingapúri és a maláj rendszer összekötése, ráadásul az indiai és a szingapúri rendszer összedrótozása is tervben van.

Latin Amerika

Latin Amerikában tarolnak az azonnali fizetési rendszerek, az éves átlagos növekedési ütem 15,7 százalék lesz a következő öt évben a tanulmány szerint, 2027-re közel 190 milliárd tranzakciót hajthatnak végre a régió országaiban. A brazil központi bank által 2020 végén elindított instant fizetési séma (Pix) nyomán 10 latin amerikai országban indul el azonnali fizetési rendszer.

Hangos sikernek számít a brazil kezdeményezés ugyanis: mint arról beszámoltunk, az idei első negyedévben több tranzakciót hajtottak végre a Pix platformon Brazíliában, mint hitel- és betéti kártyával együttvéve. A QR-kódos fizetés a Pix sikertörténetének egyik legfontosabb eleme, a platform tranzakcióinak közel 30%-át teszik ki.

Közel-Kelet és Afrika

Az ázsiaihoz hasonló fejlődési útvonal rajzolódik ki a Közel-keleti és afrikai térségben, ahol még mindig többnyire a készpénzre utaltan működik a gazdaság a magas mobiltelefon-penetráció ellenére. Az alacsonyabb bázisról ugyanakkor a következő 5 évben 14,1 százalékos éves átlagos növekedésre lehet számítani, így 57 milliárd körüli tranzakció történhet 2027-ben a régióban.

Néhány tehetősebb közel-keleti országban a kormányok instant fizetési rendszereket vezetnek be, és 18 afrikai országban is zajlik azonnali átutalási rendszer fejlesztése.

