Már 300 millió példány kelt el a világ legkellendőbb videojátékából

A Minecraft több mint 300 millió példányban kelt el világszerte, ezzel újabb rekordot állított be a világ legkellendőbb játéka - számolt be a BBC

A világ legkelendőbb videojátéka, a Minecraft új eladási rekordot döntött. A játékot fejlesztő Mojang Studios egy hétvégi rendezvényen jelentette be, hogy a játékból világszerte több mint 300 millió példányt adtak el. Ez a szám jelentősen meghaladja a legközelebbi versenytárs, a Grand Theft Auto V eladásait, amelyből 2023 augusztusáig 185 millió példányt adtak el.

A franchise eladások tekintetében azonban sem a Minecraft, sem a Grand Theft Auto nem veheti fel a versenyt a Super Mario-val. A Super Mario-sorozat több mint 800 millió példányban kelt el a franchise különböző iterációiban. Szorosan követi azonban a klasszikus puzzle-játék, a Tetris, amelyből az 1980-as évekbeli megjelenése óta több mint 520 millió példányt adtak el különböző formákban.

A Tetris jelentős sikereket ért el a mobil platformokon, legalább 425 millió darabot adtak el belőle azóta, hogy 2008-ban megjelent iOS és Android rendszereken. A mechanikában és a grafikában mutatkozó jelentős különbségek miatt azonban - például a Tetris 2001-ben az Ericsson telefonokon, 2006-ban pedig a Tetris Mania mobilokon - a Tetrist gyakran inkább sorozatnak, mintsem egyetlen játéknak minősítik. Ezzel szemben a Minecraft konzisztens marad a különböző platformokon, például a Nintendo Switch-en és a mobileszközökön.

Helen Chiang, a Minecraft Studios vezetője "elképzelhetetlen mérföldkőnek" nevezte a 300 milliós eladási szám elérését. A Minecraft 2009-es első, előzetes verziója és a 2011 novemberében történt hivatalos megjelenése óta a sandbox jellege miatt óriási népszerűségre tett szert a gyerekek és a felnőttek körében egyaránt.

A Microsoft 2014-ben 2,5 milliárd dollárért (2 milliárd font) vásárolta meg a Minecraftot, amely azóta a Microsoft játékbirodalmának egyik legfontosabb elemévé vált. Ez a birodalom nemrég bővült azzal, hogy a Microsoft rekordot jelentő 69 milliárd dollárért felvásárolta a Call of Duty-t készítő Activision Blizzardot.

A Minecraft népszerűsége túlmutat magán a játékon. A Google alapján a Minecrafthoz kapcsolódó YouTube-videók több mint 1000 milliárd megtekintést értek el eddig. Még olyan top YouTuberek is készítettek Minecraft tartalmakat, mint MrBeast és PewDiePie. A játék befolyása abban is megmutatkozik, hogy nem szokványos célokra is használják, például a néhai újságíró, Jamal Khashoggi cikkeinek elhelyezésére, hogy megkerüljék a kormányzati cenzúrát.

A legutóbbi 300 milliós értékesítési adat jelentős növekedést jelent a 2021 áprilisában bejelentett 238 milliós értékesítéshez képest. Ez a szám valószínűleg magában foglalja az egyes felhasználók többszörös vásárlásait különböző platformokon, többek között PC-n, iOS-en, Androidon, PlayStationön, Xboxon és Nintendón. Ez a platformok közötti kompatibilitás lehetővé teszi a játékosok számára, hogy ugyanazokkal a bejelentkezési adatokkal új eszközökön folytassák a fejlődésüket. Ez a többplatformos elérhetőség részben megmagyarázza, hogy a Minecraft miért ért el ilyen jelentés eladási számokat.

