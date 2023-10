Pillanatok alatt vesztette el értékének közel negyedét a Manchester United

Csúnya mínuszban kezdheti a mai kereskedést a Manchester United, miután a hétvégén kiderült, hogy a katai befektetőcsoport eláll a klub megvásárlásától. A nyitás előtti kereskedésben a Manchester United árfolyama 15,5 dolláron, vagyis a múlt pénteki záráshoz képest

22,4 százalékos mínuszban is járt.

A mélypontról már visszahúzták az árfolyamot, így jelenleg 9,4 százalékos mínuszban várja a nyitást a részvény.

A katariak döntéséről szóló hírről először Fabrizo Romano sportújságíró közölt információkat szombaton. Állítólag a Glazer család elutasította a klub 100 százalékára tett sokadik ajánlatot a katai csoport részéről, ezt követően szálltak ki a felvásárlási folyamatból.

EXCLUSIVE: Sheikh Jassim has presented fully cash bid, clearing all old debt, with zero new debt, for 100% of the Club.Sheikh Jassims team decline to comment on this news citing confidentiality restrictions, but have confirmed theyve withdrawn from the process. pic.twitter.com/UBUVDyDVAt