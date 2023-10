Megérkeztek Magyarországra a BYD elektromos autói - Már vezettük őket

Egyre többen ismerik Európában, így nálunk is a kínai BYD-t, a cég most már világelső a konnektoros autók eladásában (elektromos és plug-in hibrid), a tőzsdék iránt érdeklődőknek pedig onnan lehet ismerős, hogy Warren Buffett is belevett a cégbe. A vállalat Kínában megerősödve és kitanulva az autógyártást Európában is terjeszkedik, ahol 18 országban már jelen van, most pedig Magyarországon is elindítják az értékesítést, három teljesen elektromos modellt, a Dolphint, az Attót és a Sealt lehet nálunk kapni, amiket mi is kipróbálhattunk.

Kérdések és válaszok A BYD bemutatója előtt felmerült bennem néhány kérdés, mutatom a válaszaimat: Kínai? És jó? Gondolkodtam, hogy 2023-ban egyáltalán kell-e még arról írni, hogy nem csak ahhoz képest jó az autók összeszerelése, hanem abszolút értékben is, meg hogy kínai és jó, de mit várunk, a kínai autógyártók megtanulták a leckét, sőt, akkumulátor-technológiában, hajtásláncban sok esetben már ők diktálnak. Igen, jók az illesztések, az anyaghasználat célnak megfelelő, ott puha a műanyag, ahol fontos, ott kemény, ahol mindegy, milyen, a hangszigetelés rendben. Igen, Kínai és jó. Miért venne bárki kínait, amikor európait is vehet? Egyrészt jól vannak árazva az autók, nem olcsók, nem az alacsony árral akarnak hódítani, de sokat adnak a vevők pénzéért. Másrészt a BYD tulajdonosok Magyarországon kapnak egy garancia- és országúti segélyszolgálati csomagot: az összes új BYD-re 6 év vagy 150 000 km garancia van, az energiatároló akkumulátorra 8 év vagy 200 000 km garancia érvényes, a BYD 24 órás országúti segélyszolgálatot biztosít, és dolgozik egy országos szervizhálózat kiépítésén is. Jó áron jót, garanciával. Nem rossz pekidzs, junó. Kell félnie az európai autógyártóknak? A kínaiak jó áron, jó csomagot adnak, az összeszerelés teljesen rendben van, a hajtáslánc világszínvonal, ha félni nem is, aggódni lehet Európában. Hogy megy a Seal? Persze, a bemutatón is mindenkit a Seal érdekelt a legjobban, a Tesla Model 3 versenytárs menőn néz ki, és az összkerekes változat nagyon megy, 3,8 alatt van 100-on, mint egy sportautó. Részletesen lejjebb. A tesztút A Millenáris Parkból indultunk, Budakeszin keresztül Telkibe vezetett az útvonal, így volt benne zsúfolt nagyváros, országút és kisváros is, jó és rossz minőségű út is (Budakeszi után a nyomvályús szakaszok életveszélyesek), bőven le tudtuk tesztelni, hogy mennek a BYD elektromos autói. Fogyasztásról, hatótávról egy ilyen rövid teszten viszont nehéz benyomásokat kapni, azokat majd egy tartós teszt keretében nézzük meg. Dolphin A három tesztelt modell közül ez volt a legkisebb, 4,3 méter hosszú, 1,77 méter széles, 1,57 méter magas. A 4,3 méter hosszba annyi fér bele, hogy négy 2 méteres ember is elfér benne, cserébe a csomagtartó igencsak kicsi (hivatalosan 345 liter, nem tűnik annyinak), az 1,77-es szélesség inkább keskenység, ott már elől a könyökök összeérhetnek, az 1,57-es magasság viszont pont jó, arany középút, kényelmesen magas az üléspozíció és vállalható a légellenállás. A dizájn nekem kívül is belül is inkább nőies, de nincsen túltolva, viszont annak ellenére olvad bele a városi autótengerbe, hogy vannak rajta érdekes dizájnmegoldások, például a menő hátsó lámpák, az első légbeömő-utánzatok vagy az oldalsó törések, a tesztút alatt gyakorlatilag sehol sem fordultak meg utána, mintha mindig is az utcakép része lett volna. Vezetni nagyon kényelmes, jó a rugózása, ha nem akarunk vele gyorsan haladni, csak stresszmentesen eljutni A-ból B-be, akkor egy kezes bárány, 100 felett viszont vannak furcsák manőverei, ami a négy évszakos gumin is múlhatott, mindenesetre nem ezt választanám autópályázásra/gyors szerpentinezésre. A legjobban felszerelt Design változat 0-100-as gyorsulása 7 másodperc, ami nem rossz, nem az a gázadós-bólogatós élmény, de szépen legyorsulja a benzines, dízeles autók nagy részét. A hangszigetelés példás, a műbőr vegán bőrrel bevont ülések nagyon kényelmesek, és már alapból motorosan állíthatók, a kilátás minden irányba jó. A fogyasztás WLTP szerint vegyesben 15,9 kWh, a hatótáv 559 kilométer, ezeket az adatokat egy ilyen rövid teszten lehetetlen ellenőrizni, majd egy tartós teszten megnézzük. Nem kérdés, hogy ha minden nap BUDAkesziről kellene bejárnom Budapestre, ezt választanám, ideális városi/elővárosi autó. Az Active felszereltséggel már 10,98 millió forintért megvehető a Dolphin, ami egy városi kisautóért nem kevés pénz, de hát az elektromos vonalon ez már nem sok pénz. Ráadásul ezért egész sokat kap a vevő, LED első és hátsó fényszórók, bőr kormány, motoros bőr ülések, ebben a verzióban és a csúcsmodellben is ugyanaz az LCD kijelző és érintőkijelző van, de az alapverzióban is van kulcsnélküli nyitás-zárás-indítás, hőszivattyú és egy rakás vezetői asszisztens. Mi a csúcs, Design modellt próbáltuk ki, az már 13,5 millió forint, de abban már nem a 45-ös, hanem a 60 kWh-s akksi van, üveg panorámatetővel, 16 helyett 18 collos felnikkel, fűthető első ülésekkel. Atto Ez a modell már egy mérettel nagyobb, mint a Delphin, 4,46 méter hosszú, 1,88 méter széles és 1,62 méter magas, érzésre is sokkal tágasabb, mint a Delphin, és ebben már van egy egészen használható, 440 literes csomagtartó. Ebben az autóban 60 kWh-s akksi van, a gyorsulás a Dolphinéhez nagyon hasonló, 7,3 másodperc 100-ra, a menetdinamikában is nehéz különbségeket találni a kisebb modell, és az Atto között. Itt két változat van, a Comfort 14 millióért és a Design 14,8 millióért, valójában már a Comfort is szinte mindent tud, a Designban van elektromos csomagtérajtó, nagyobb és elektromosan elforgatható érintőképernyő, és színes hangulatfény. Seal Ez volt messze a legizgalmasabb modellje a BYD-nak a három közül, egészen más filozófia, miközben a Dolphin és az Atto egy kis és egy közepes méretű gombóc, a Seal egy igazi szedán, gyakorlatilag olyan, mintha ezzel üzentek volna a Teslának, hogy ők is tudnak Model 3-at gyártani. Nagyon hasonlók a méreteik is, de itt alaposan odafigyeltek a kínaiak arra, hogy minden szempontból egy kicsit nagyobb legyen a Seal, mint a Model 3, a hossza 4,8 méter (+10 centi), szélessége 1,88 méter (+3 centi), magassága 1,46 méter (+1 centi). Az autó képen és élőben is nagyon jól néz ki, jók az arányok, menők az első és a hátsó lámpák, az elsőknél felsejlenek a Taycan lámpái, tényleg szép. Persze, ennek is rejtett elektromos külső kilincsei vannak, mint a Model 3-nak. A Dolphint és az Attot senki nem nézte meg út közben, a Seal után viszont megfordultak a járókelők, autókból is kinéztek utána, főleg, amikor látták, hogy mondjuk egy piros lámpa után elindulva hogy gyorsul. A két változat közül az alap, a Design csak elől hajt, az 5,9 másodperc alatt van 100-on, mi viszont a duplamotoros, elől-hátul hajtó Excellence-AWD változatot teszteltük, az 3,8 alatt gyorsul 100-ra, az már tarkónütős, végigvigyorgós modell. (itt is nyer a Seal, a Model 3 6,1 illetve 4,4 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-ra) Ezzel azért kínszenvedés a városi 30-50-es tötymörgés, városon kívül viszont jól érzi magát, elképesztően fekszi az utat, brutálisan veszi a kanyarokat, és igen, tényleg 180 a végsebessége (miközben a Model 3-é 201). A Sealből a két változat 690 és 600 kilométeres WLTP hatótávot tud, itt az elsőkerekes változat jóval többet tud, mint a Model 3 hátsókerekese (513 kilométer), az összkerekesnél viszont veri az amerikai (629 kilométer) a kínait. A Design változat ára 18,1, az Excellence AWD pedig 19,2 millió forint. Csak összehasonlítás képpen, a hátsókerekes Model 3 17,9, az összkerekes Long Range 21,4 millió forintba kerül.