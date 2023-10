Megszületett a nagy német-francia alku, egyedül Magyarország tartózkodott az árampiaci reformnál

Megszületett kedd este az uniós tagállamok közötti megállapodás a villamosenergia-piaci reform főbb kereteiről. Ezt a német-francia alku tette lehetővé, amivel mindkét nagy tagállam elért számára fontos eredményeket, mindez pedig lényeges következményekkel jár az atomerőművek és az új megújuló energiás kapacitások állami támogatási lehetőségeire. A keddi megállapodást 26 tagállam támogatta, egyedül Magyarország tartózkodott a spanyol soros elnökség vezetőjének nyilatkozata szerint.

A keddi energiaügyi miniszteri ülésen megszületett a megállapodás a villamosenergia-piaci reform főbb kereteiről - derült ki a Tanács közleményéből. A tagállamok tehát elfogadták azokat a szabályokat, amelyek mentén elkezdheti a spanyol soros elnökség a tárgyalásokat az Európai Parlamenttel a végső szabályok kialakítása érdekében.

A tavasszal kezdeményezett reformcsomag számos intézkedést tartalmaz, amelyek a fogyasztók védelmének fokozását, az energiatermelő vállalatok stabilitását, és a zöld villamos energia arányának növelését célozzák. A reform egyik fő mozgatórugója az, hogy a 2022-es keserű tapasztalatok nyomán mérsékelni szeretnék a gázárak hatását a nagykereskedelmi áramárak kialakulásában. Ennek a háttere az, hogy számos országban utolsó rugalmas kapacitásként a gázerőművek tudnak belépni az áramtermelési piacra, és az ún. lehívási sorrend miatt az általuk kínált (magasabb) értékesítési ár határozza meg abban az adott időszakban (pl. órában) az áram nagykereskedelmi árát, így az áramfelhasználók költségét is.

A javaslatot megfogalmazó Európai Bizottság nem akart/mert érdemben belenyúlni a lehívási sorrendbe, a marginális árképzési modellbe a felmerülő kockázatok miatt. Ezért inkább a villamosenergia-piac más területein, a nem fosszilis alapú (nukleáris és megújuló energiás) kapacitásokra vonatkozó állami támogatási szabályrendszerben javasolt módosításokat úgy, hogy azok ne vezessenek torzításokhoz az uniós belső piacon.

A tagállamokat tömörítő Tanács június 19-én már megállapodott a reform egyes elemeiről, azóta a tárgyalások haladását elsősorban a német-francia szembenállás nehezítette. Ennek gyökere a két ország jócskán eltérő áramtermelési erőművi mixe, így az, hogy míg Franciaországban a villamosenergia termelés mintegy 70%-át az alacsony költséggel működő atomerőművek adják, addig Németországban éppen idén tavasszal állították le az utolsó három atomerőművet, és a szenes, illetve gázos alapú erőművekre fokozottabban kénytelenek támaszkodni a villamosenergia rendszer működtetése, illetve kiegyensúlyozása érdekékben, amelyek növelik a nagykereskedelmi áramárakat.

A németek fő félelme az volt, hogy a franciák a mostani reform során kialakított állami támogatási rendszert (CfD, lásd alább) úgy használják ki, hogy az alacsony áramtermelési költségből és a magasabb piaci árakból adódó profitot a francia ipar támogatására fogják költeni.

Így a német kormány fő félelme az volt, hogy a Rajna-vidéki német ipar számos szereplője áttelepül Franciaországba az előnyök érdekében.

A kétirányú különbözeti szerződés (Contract for Difference, CfD) ebben az esetben leegyszerűsítve azt takarja, hogy az állam a hosszú távú áramszerződések (PPA-k) keretében egy minimális és egy maximális értékesítési árat is meghatároz a nem fosszilis alapú új áramtermelők felé. A módszer egyrészt azt célozza, hogy ha a nagykereskedelmi áramár a minimumszint alá esik, akkor is térüljenek meg az új erőművek beruházások költségei, másrészt ha a piaci ár a maximum értékesítési ár fölé emelkedik, akkor az állam elvonhassa az új áramtermelő profitját (ne keletkezzen nála váratlan nyereség). Utóbbi esetben az állam az általa szükségesnek tartott célokra fordíthatja a költségvetési bevételt, például az ipari szereplők (áramszámlájának) támogatására.

A fenti összefüggésekből belátható a németek félelmének alapja, így az, hogy magas piaci áramárak mellett a franciák élni fognak az iparuk masszív támogatásával, ami jócskán torzíthatja a közös belső uniós piacot, illetve versenyképességi előnyt biztosíthat a franciáknak a németek kárára.

Ezt a félelmet kezelte a két nagy tagállam közötti kompromisszum, amelynek alapjait a minapi Olaf Scholz-Emmanuel Macron találkozó fektette le a német-francia közös kormányülésen, majd a spanyol soros EU-elnökség segítette elő a megszületését. A lényege az, hogy mind a franciák, mind a németek fontos engedményeket harcoltak ki:

A franciák azért „győztek”, mert a Politico által megszerzett végleges szövegtervezet kimondja: a kormányok "dönthetnek úgy", hogy a CfD-ket a meglévő energiatermelők "jelentős átalakítását", "kapacitásuk növelését vagy élettartamuk meghosszabbítását" célzó beruházásokra, valamint a jövőbeli energetikai beruházásokra alkalmazzák. Ez lehetővé teszi Párizs számára, hogy a CfD-ket a régebbi atomreaktorokban szükségessé váló karbantartási munkálatok, illetve az atomerőművek éllettartam hosszabbításának finanszírozására is felhasználhassák.

mert a Politico által megszerzett végleges szövegtervezet kimondja: a kormányok "dönthetnek úgy", hogy a CfD-ket a meglévő energiatermelők "jelentős átalakítását", "kapacitásuk növelését vagy élettartamuk meghosszabbítását" célzó beruházásokra, valamint a jövőbeli energetikai beruházásokra alkalmazzák. Ez lehetővé teszi Párizs számára, hogy a CfD-ket a régebbi atomreaktorokban szükségessé váló karbantartási munkálatok, illetve az atomerőművek éllettartam hosszabbításának finanszírozására is felhasználhassák. A németek félelmét az kezelte, hogy a Reuters összefoglalója szerint az energiaügyi miniszterek a szövegtervezetben azt is rögzítették: az állami támogatási rendszert úgy kell kialakítani, hogy a bevételek felhasználása - például a helyi ipar támogatása - ne torzítsa a versenyt vagy a kereskedelmet az EU-ban.

A német-francia alku nyomás 26 tagállam támogatta a Tanácsban az előzetes tárgyalási pozíciót, amely alapján a spanyol soros elnökség el tudja kezdeni az intézményközi tárgyalásokat az Európai Parlamenttel, ahol még az első olvasatra vár a jogszabálycsomag. Miután megszületik a Tanács és a Parlament között az előzetes politikai alku a jogszabálycsomag végső tartalmáról, és külön-külön jóváhagyja azt a két intézmény, azt követően lesz az egészből tényleges jogszabály.

Címlapkép forrása: Shutterstock