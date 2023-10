Nyomott a hangulat, esnek a tőzsdék

Kifejezetten rossz hangulatban indul a kereskedés az európai tőzsdéken, a DAX 0,3 százalékos csökkenése mellett a CAC és az FTSE 100 is 0,9 százalékkal került lejjebb, de a milánói és a spanyol tőzsdéken is esést láthatunk. A német tőzsdeindex ezzel a rossz nyitással megközelítette a lélektanilag fontos 15 000 pontos szintet, ez alá kerülve akár be is gyorsulhat az esés.