Elromlott a hangulat, esnek a tőzsdék

Jerome Powell Fed elnök beszédet tartott az Economic Club of New York rendezvényén, amelyben a monetáris politikai kilátásokra is kitér. A befektetők által is szorosan figyelt beszéd leiratát előre kiadta a Fed. A Fed elnök szavaira adott azonnali reakcióként gyengült a dollár és estek a hozamok, ám egy elejtett üzenetre a hozamok ismét emelkedni kezdtek, és újra a kritikus szint környékén járnak. A Fed elnöke a beszédben látványosan óvatos volt, a kérdésekre viszont már erős válaszokat adott. Beszélt a kötvényhozamok-emelkedésének okáról, és a további monetáris politikai lépésekről is.