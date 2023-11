Kirobbanó formában az európai tőzsdék, idehaza az OTP a sztár

Portfolio 2023. november 02. 10:43

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulatban telt a kereskedés, Európában azonban már pluszban nyitottak a vezető részvényindexek, és az amerikai tőzsdéken is visszafogott emelkedésre van kilátás.



A magyar tőzsdén is határozottabb emelkedéssel indul a nap, elsősorban az OTP remek teljesítményének köszönhetően.



Ami a gazdasági eseményeket illeti, Németországból munkaerőpiaci adat érkezik délelőtt, délután pedig a brit jegybank dönt a kamatokról. Érkezik a hazai BMI is, de ennek számait az utóbbi hónapokban kevéssé lehetett komolyan venni.