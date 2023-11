Portfolio 2023. november 06. 17:43

Nehéz harmadik negyedév van a Waberer's nemzetközi fuvarozási szegmense mögött, amelyet a másik két szegmensnek kellett ellensúlyoznia. Az árbevétel így összességében stagnált, azonban a csoportszintű EBIT visszaesett, miután az ITS szegmens veszteséges lett (EBIT szinten). Bár a kihívásokat a Waberer’s menedzsmentje is elismerte, azonban megerősítették a korábban megemelt éves eredményvárakozást, és a cég azt is közölte, hogy még idén közzéteszi a csoport 2027-ig terjedő új stratégiáját.