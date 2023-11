Élmezőnyben a Gloster a hazai IT cégek toplistáján

A piacvezető export szoftverfejlesztést szolgáltató cég a Gloster Csoport a Heal Partners legnagyobb hazai tulajdonú IT cégeket bemutató listáján.

A tanácsadói cég az által összeállított rangsorban az árbevételi rangsor mellett külön listát készített a felhőalapú szolgáltatásokat, a szoftverfejlesztést nyújtó és a saját termékkel rendelkező tech cégekről is, melyen a Gloster Csoport kiemelkedő helyen szerepel.

A Gloster –beleértve a Gloster-P92 Informatikai Kft.-t is –a 2022-es adatok alapján a magyar tulajdonú IT vállalatok között a tizenkettedik legmagasabb árbevétellel büszkélkedhet. A csoport 2020-as tőzsdei debütálása óta folyamatosan és jelentősen növekszik, legfrissebb féléves jelentésük szerint az árbevétel növekedési üteme (CAGR) 59 százalékot tesz ki.

A hazai felhő piacot listázó elemző cikk szerint a Gloster Csoport által tulajdonolt Gloster Cloud Zrt. a negyedik helyet foglalja el a felhőszolgáltatásokat nyújtó magyar cégek között.A Gloster Csoport ezen üzletága 2021. májusában jött létre, a Kingsol Zrt. felvásárlásának eredményeképpen, ami magában hordozza a Microsoft "Az Év Partnere" díjának presztízsét, amelyet 2021. július 9-én kapott meg. Ez az elismerés nemcsak a Gloster Cloud Zrt. magas színvonalú szolgáltatásait, hanem a vállalat üzleti modelljének eredményességét is tükrözi. Az üzletág stabilitása kiemelkedő; a 2023-as féléves jelentés alapján a növekedés mértéke 38% volt, az árbevétel 88,9 %-a rendszeres bevételekből származik, amely kiszámítható pénzügyi alapot és fenntartható növekedést biztosít a társaságnak.

Az elemzés alapján a Gloster Csoport a magyar szoftverfejlesztő vállalatok között az ötödik legnagyobb szereplő. A hazai szoftverfejlesztők között a Gloster birtokolja a legnagyobb export árbevételt, amely egyértelműen vezető pozícióját mutatja a hazai nearshoring piacon.

A csoport nemzetköz iszoftverfejlesztési üzletága 2021. októberében indult, amikor a Minero IT Hungary Kft. felvásárlásával nemcsak új piaci lehetőségekhez jutott, hanem rangos ügyfelek –mint a BMW, Audi és MAN –is a cég portfóliójához csatlakoztak. A cégcsoport terjeszkedése nem állt meg: 2023.nyarán a P92 IT Solutions Kft.-vel tovább bővült a cég nemzetközi ügyfélkörének száma, hiszen ezen akvizíció révén a SONY Music is a Gloster Csoport elégedett partnerei közé sorolható.

A Gloster Csoport vezetősége határozottan áll azon célok mögött, amelyeket a 2025-ös stratégiai tervben tett közzé. A legutóbbi féléves jelentés és a bejelentett akvizíciók sikere erős alapot képeznek a cégcsoport jövőbeli terveihez és törekvéseihez, amit a management is megerősít.

A Gloster managementje eltökélt a szabályozott piacra való belépést illetően és hisz benne, hogy egy sikeres kategóriaváltás tovább erősítheti a tőzsdei sztoriját, a cégcsoport piaci megítélését, befektetői körét, kereskedési forgalmát és hozzáférését a tőkepiacokhoz, amelyek mind hozzájárulnak a 2025-ös stratégiai célok eléréséhez. A vállalat jogi és pénzügyi csapata prioritásként kezeli a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) történő kategóriaváltást.

A Gloster részvényei ma 2,3, idén 14,5 százalékos mínuszban vannak.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 11. 08. Az IT-cégek kincseskamráját nyitotta ki ez a megatrend Magyarországon

Címlapkép forrása: Portfolio