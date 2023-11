Új helyzet a kötelező biztosításoknál: magyar autósok százezreinek kell figyelniük

Elindult az év végi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kampány a hazai biztosítóknál: bár egyre kevesebb autós érintett, még így is több százezren vannak, akiknek a kötelező biztosításuk január elsején fordul (2010 óta az újonnan szerződő autókra nem az év első napja a forduló). A biztosítók számára hosszú évek után tavaly már jelentősen romlott a kötelezői biztosítási terület megtérülése, ezért szinte parancsoló szükségszerűség, hogy az inflációhoz hasonló mértékű díjemeléseket hajtsanak végre ott, ahol csak tudnak. A Magyar Nemzeti Bank adataiból csipegetve megnéztük, hogy áll a hazai kgfb-szektor az év végi hajrá előtt.

Az év végi biztosítási kampány hivatalosan november 2-án indult, ekkortól kell ugyanis a biztosítóknak közölni a következő évre vonatkozó tarifákat. A január 1-jei fordulónappal rendelkező szerződéseket december 1-ig lehet felmondani.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 10. 29. Magyar autósok tízezrei váltanak biztosítási szerződést a következő hetekben

2021. január 1. óta egyébként már egy korszerűbb árazási szemléletet alkalmaznak a biztosítótársaságok, 2020 végén ugyanis az MNB „eltanácsolta” a biztosítókat a kárstatisztikák által nem alátámasztott, akár a kgfb-alapdíj két-háromszorosát is kitevő károkozói pótdíjak és a biztosítót egyes díjosztályokból „kiárazó” túlzott díjak alkalmazásától.

Az év végi kampány már csak körülbelül minden hetedik autóst érint: az FBAMSZ adatai szerint

nagyjából 850 ezer autósnak fordul év végén a kötelező biztosítása, ebből 450 ezer személygépkocsival rendelkezik.

A korábbi évek trendjeiből kiindulva e halmazon belül idén nagyjából 80 ezer autós válthat biztosítót év végén. A december 31-én fordulók aránya a korábbi években jóval magasabb volt, 2019-ben még minden negyedik, 2015-ben pedig az autósok több mint fele tudott volna decemberben biztosítót váltani.

A 10-15%-os emelés következtében az év végén forduló szerződések átlagdíja a személygépkocsik esetében 36-38 ezer forint körül várható majd, miközben az év más időszakaira vonatkozó kgfb-átlagdíj jelenleg 54 ezer forint körül alakul. E különbség elsődleges oka az érintett járműpark speciális összetétele (például az, hogy az év végi kampány idősebb, 2010 előtt vásárolt autókra vonatkozik, ráadásul az üzembentartók többsége a legkedvezőbb, B10-es bónuszfokozattal rendelkezik). Szeptemberben készítettünk egy rövid ismertetőt a személygépjárművekre köthető biztosításokról, ez a cikkünk itt olvasható:

2022-ben összességében 45 ezer forint körül alakult a kgfb-szerződések átlagdíja, amely a 2021-es 43 300 forinthoz képest nagyjából 3,9%-os emelést jelent (ez az átlagdíj a teljes állományt tartalmazza, így azokat is, akik évek óta nem váltottak biztosítót). Ez nem tekinthető nagy növekedésnek, főleg nem abból a szempontból, hogy a KSH adatokk szerint 2022-ben 14,5%-os volt az infláció.

Az MNB szeptemberben megjelent, második negyedévre vonatkozó legfrissebb kgfb-indexe szerint június végén az átlagos állománydíj 52 ezer forint volt, az éves átlagdíj a fővárosiak esetében 17, a nem budapesti szerződéseknél pedig 11 százalékkal emelkedett. A növekedéssel együtt a vidéki autósok átlagdíja (mintegy 47,9 ezer forint) közel 28 ezer forinttal maradt el budapesti társaikétól (közel 75,7 ezer forint) idén június végén.

A baleseti adó díjakba való beépítése a biztosítási piac kgfb-díjbevételét jelentősen megdobta 2019-ben, akkor ugyanis ez az összeg 172-ről majdnem 230 milliárd forintra nőtt, 2020 és 2022 között a piac azonban csak néhány százalékos növekedést tudott felmutatni. Bár 2022-ben a helyzet változott, és az előző évekhez képest nagyobb bővülést tapasztalhattunk a díjbevétel tekintetében, a tavalyi 7,8%-os érték még mindig elmarad a 14,5%-os 2022-es inflációtól.

A koronavírus-járvány időszakában a kgfb-piac hanyatlásnak indult a visszaeső autóhasználat következtében, 2021 és 2022-ben viszont új erőre kapott a piac: a díjbevétel ugyanis nagyobb mértékű növekedésen ment keresztül, mint a kárkifizetések volumene. E trendet a gazdasági környezet kedvezőbbé válása is segítette, a 2022 elején elindult folyamatok viszont újra felerősítették a kárinflációt, amelynek köszönhetően a nettó működési költség és a kárfelhasználás a díjbevételhez hasonlóan szintén 7,8%-os növekedéssel zárta a tavalyi évet.

Bár a gépjárműpark továbbra is nagyon elöregedett Magyarországon, valószínűleg elsősorban a gépjárművek műszaki adottságainak fejlődése, másrészt a közlekedési szabályok betartásának szigorúbb ellenőrzése nyomán a károk darabszáma nem szállt el az elmúlt években a gazdasági növekedés és a gépjármű-forgalom növekedése ellenére sem. A káresetek számán értelemszerűen jelentősen segített a koronavírus miatt lecsökkent gépjárműhasználat, az élénküléssel együtt azonban nem emelkedtek vissza a korábban stabilan 160 ezer körül mozgó értékre, hanem 140 ezer körül maradtak.

Így pedig az egyes járműtípusokon belüli kárgyakoriság is kedvezően alakult: a személygépjárműveken belül a 2019-es 3,2%-os arány 2020-ban a koronavírus miatt 2,4%-ra zuhant vissza, azonban 2021-ben és 2022-ben is csupán 2,5%-ra emelkedett vissza. Hasonló trend látszik a segédmotoros kerékpároknál és a tehergépkocsiknál is.

Az év végi kampányok enyhülésének, a díjverseny mérséklődésének és a kedvező káralakulásnak köszönhetően javult 2015 és 2021 között a kgfb-tevékenység megtérülése a biztosítók számára. Az ezt egy számban megragadó kombinált mutató azt jelzi, hogy 2015-ig veszteséggel tudták művelni ez a tevékenységet a biztosítók (100% felett a mutató), ezután azonban a szektor átlagában már nyereséget értek el rajta.

A megtérülés 2022-ben azonban jelentősen leromlott: a kombinált mutató 2017 előtti szintre, 95,7%-ra emelkedett, ami kívül esik az MNB 85-90%-os célsávján.

A fenti folyamatok közös következménye az, hogy a biztosítók kgfb-területen elért eredménye hatalmas visszaesést szenvedett el, a 9,1 milliárd forintos biztosítástechnikai eredmény 2018-ban, a 8,3 milliárd forintos szokásos vállalkozási eredmény 2015-ben volt utoljára ennyire alacsony. A megtérülést az is rontotta, hogy 2022 óta az újonnan bevezetett biztosítási pótadó is sújtja a kgfb-t.

Ami az egyes biztosítókat illeti, a legnagyobb díjbevételt évek óta az Allianz és a K&H éri el, 2022-ben azonban az Aegon (idén májustól Alfa Biztosító) került még fel a dobogóra a Wáberer helyett. Továbbra is erős a koncentráció, az első három biztosító adja lényegében a teljes piac díjbevételének a felét.

A fenti adatokhoz kétségtelenül hozzátartozik az is, hogy pontosan mennyi szerződésről is beszélünk: a 2022 végi adatok szerint 4,2 millió kgfb-vel rendelkező személygépkocsi és 1,8 millió, szintén kgfb-vel bíró egyéb gépjármű rója a magyar utakat. Előbbi közel 40%-os, utóbbi 32%-os növekedést jelent tíz év leforgása alatt.

Címlapkép forrása: Getty Images