Bezuhant egy kulcsfontosságú gazdasági mutató Izraelben a Hamász elleni háború kezdete óta

9%-kal csökkentek az izraeli hitelkártyaköltések a Hamász elleni háború kezdete óta - közölte az izraeli jegybank. Ezen adatok kulcsfontosságúak az ország gazdasága számára, hiszen a hitelkártya segítségével lebonyolított fizetések az összes költés több mint felét teszik ki.

A Bank of Israel legfrissebb jelentésében arról számolt be, hogy az országban a Hamász palesztin militáns csoporttal folytatott öthetes konfliktus alatt jelentősen csökkentek a fogyasztói kiadások, a konfliktus kezdetekor tapasztalt jelentős visszaesést követően azonban a fellendülés jelei mutatkoznak. A központi bank megjegyezte, hogy a hitelkártyás költések - amelyek az ország fizetéseinek több mint felét teszik ki - 9%-kal a tervezett szint alatt van, ez azonban még mindig javulást jelent az első három hétben megfigyelt 20%-os csökkenéshez képest.

Érdekes, hogy a szupermarketi vásárlások összege a termékhiánytól való kezdeti félelmek és a 72 órás élelmiszer-felhalmozásra vonatkozó kormányzati tanácsok miatt nagyot ugrott. Az Izraeli Bank hangsúlyozta a hitelkártyaadatok fontosságát a monetáris politikai döntések meghozatalában, mivel a valós idejű gazdasági adatok gyakran nem, vagy csak több hetes-hónapos késéssel állnak rendelkezésre.

A hitelkártya-kiadások valós idejű mutatói az üzleti és fogyasztói aktivitás szintjének. Ezek az adatok lehetővé teszik, hogy csökkentsük a gazdaságpolitikai döntésekkel kapcsolatos bizonytalanságot

- közölte a jegybank.

A jelenlegi kiadási szintek hasonlóak a 2020. szeptemberi második COVID-zárlat idején tapasztaltakhoz, de magasabbak, mint a 2020. márciusi első zárlat idején tapasztaltak.

Ha a gázai háború Izrael déli határa mentén marad és az év végéig folytatódik, a GDP növekedése az előrejelzések szerint 2023-ban és 2024-ben is körülbelül 1%-kal csökken. Ez idén 2,3%-os, jövőre pedig 2,8%-os növekedést eredményezne. Ezek az előrejelzések optimistábbak, mint az S&P Global Ratings előrejelzései, amely 2023-ban 1,5%-os, 2024-ben pedig 0,5%-os növekedési rátát becsült Izraelre, a jelenlegi negyedévben pedig 5%-os zsugorodással.

A Bank of Israel arra is figyelmeztetett, hogy a konfliktus bármilyen eszkalálódása, amely más regionális szereplőket is érint, jelentős következményekkel járhat Izrael gazdaságára nézve. A gazdasági minisztérium jelentése szerint a háború miatt Izrael aktív munkaerejének 19%-a jelenleg nem dolgozik, mivel sokakat behívtak katonai tartalékos szolgálatra.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Getty Images