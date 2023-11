Őrült tempóban fegyverkezik a világ - Már látszanak a nyertesek

Komoly geopolitikai feszültségek vannak a világban: nem elég az ukrajnai háború, de nemrég Izraelben is katonai konfliktus robbant ki. Ezzel párhuzamosan a világ kormányai egyre többet költenek fegyverkezésre, a védelmi kiadások felfutásával pedig a hadászati szektor vállalatai is profitálnak. Jó példa erre a 4iG német partnere, a Rheinmetall, amelynek bevétele és a profitja is masszívan növekszik a mostani puskaporos környezetben. A Rheinmetall példáján keresztül mutatjuk be, hogy mi történik a szektor vállalatainál és részvényeiknél a háborúk árnyékában.