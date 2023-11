Visszahívják a BÉT igazgatóságának elnökét, Patai Mihályt

Hétfő délután közölte a Budapesti Értéktőzsde, hogy december 21. 13 órára rendkívüli közgyűlést hív össze. A közgyűlésnek egyetlen napirendi pontja van:

Az igazgatóság elnöke és tagja visszahívása és új igazgatósági tag és elnök megválasztása.

A technikai információkon kívül többet nem tudunk meg a közleményből. Annyi mindenesetre ismert, hogy jelenleg Patai Mihály a Budapesti Értéktőzsde igazgatóságának elnöke, tehát az ő visszahívását kezdeményezték. A napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéseket és határozati javaslatokat a közgyűlés kezdőnapját legalább 21 nappal megelőzően közzéteszik.

Az elnöki pozícióból való potenciális visszahívással összefüggésbe hozható, hogy a Portfolio információi szerint személyes ellentét alakult ki Matolcsy György jegybankelnök és az egyik legfontosabb korábbi bizalmi emberének számító Patai Mihály, MNB-alelnök között. A Magyar Nemzeti Bankon belül ez már a szervezeti és működési szabályzat átdolgozásában is tetten érhető, a Magyar Bankszövetség korábbi elnöke alól már több fontos területet is kiszerveztek, de sok jogkör elvesztése még nem látszik a nyilvánosan elérhető dokumentumokban. A konfliktus okai nem egyértelműek, több forrás azt mondta, hogy Patai nyilvánosan is felemelte a hangját Matolcsy Györggyel szemben, mások ennél összetettebb és szakmai nézeteltéréssel magyarázták a helyzetet.

A történethez ott kapcsolódik a BÉT, hogy az MNB a Budapesti Értéktőzsde nagyrészvényese, 81,35 százalékos tulajdonrésszel.

