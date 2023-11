Új részvénnyel indult el a kereskedés a magyar tőzsdén

Eredményesen lezajlott a Budapesti Értéktőzsde történetének első euró alapú részvénykibocsátása. A Shopper Park Plus nyilvános részvényértékesítés (IPO) keretében összesen mintegy 37,2 millió euró értékben vont be tőkét, egyúttal bevezette részvényeit a BÉT Prémium Kategóriájába. Az IPO-t követően ma megtörtént a csengetés a BÉT-en.

A Shopper Park Plus nyilvános részvényértékesítése felülmúlta az előzetes várakozásokat: a lakossági befektetők részéről 67, az intézményi befektetők részéről közel 78 százalékos túljegyzéssel zárult. A társaság végül 37,21 millió euró (hozzávetőlegesen 14 milliárd forint) értékű tőkeemelést hajtott végre. A BÉT Prémium Kategóriájában a Shopper Park Plusnak a kereskedés megkezdésével összesen 11 577 618 darab részvénye jelenik meg, bevezetési áron (10,8 EUR) számolva összesen 125 millió euró (kb. 47 milliárd forint) értékben.

Forrás: BÉT

A Shopper Park Plus a kelet-közép-európai ingatlanpiacon meghatározó Adventum csoport részeként működik, és jelenleg 18 kiskereskedelmi ingatlant üzemeltet a térségben. A vállalat portfóliója magában foglal 4 csehországi és 14 magyarországi egységet, amelyek összesen több mint 320 ezer négyzetméter bruttó bérelhető területen helyezkednek el, közel 600 üzlethelyiséget kínálva.

„Már a 2022-es ingatlanportfólió-akvizíciót követően elindítottuk az előkészítő folyamatot annak érdekében, hogy még az idén be lehessen vezetni a BÉT Prémium kategóriájába a kiskereskedelmi bevásárlópark-portfóliót tulajdonló társaságot. A tőkepiaci megjelenés még transzparensebbé teszi a működést, miközben a sikeres tőzsdei bevezetést követően elérni kívánt szabályozott ingatlanbefektetési társaság (SZIT) forma adóelőnyökkel is bír. Eltökélt célunk, hogy a Shopper Park Plus hosszabb távon a kelet-közép-európai régió egyik legjelentősebb retail park portfólió tulajdonosává és üzemeltetőjévé válhasson." – mondta el a bevezetés kapcsán Bárány Kristóf, a Shopper Park Plus igazgatóságának elnöke.

„A tőzsdén keresztül elérhető tőkepiaci források a banki finanszírozással kombinálva képesek finanszírozni a hazai vállalatok növekedési, beruházási céljait, ami jelentős forrása a gazdasági növekedésnek és versenyképességnek. Ennek kiváló példája a Shopper Park Plus tőzsdei megjelenése." – hangsúlyozta Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.

A Shopper Park Plus tőzsdei bevezetésével a Prémium Kategória immár 23 kibocsátót számlál.

Címlapkép forrása: BÉT