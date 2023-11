Berúgta az ajtót a láncfűrészes elnök - Sokan összeomlástól tartottak, épp az ellenkezője történt

A várakozásoknál jóval nagyobb fölénnyel, a szavazatok 56 százalékával választották meg a vasárnapi argentin elnökválasztáson a magát anarchokapitalistának nevező szélsőjobboldali Javier Mileit, aki a választási kampányban a mostanra 140 százalék fölé emelkedő infláció letörését, a gazdaság dollárosítását, a központi bank megszüntetését, egyes minisztériumok bezárását és az állam méretének drasztikus visszavágását ígérte, utóbbi szemléltetésére kampányában láncfűrészt lóbált feje felett. Sokan attól tartottak, hogy a drasztikus lépések belengetése miatt a választási győzelmét követő első munkanapon a betétesek megrohamozzák a bankokat, a befektetők pedig két kézzel adják majd az argentin részvényeket, de nem ez történt.

Jöhet a sokkterápia

Vasárnap elnökválasztást tartottak Argentínában, ahol a szavazatok közel 56 százalékát kapta a szélsőjobboldali Javier Milei, aki a vártnál nagyobb különbséggel győzte le Sergio Massa peronista gazdasági minisztert.

Milei választási kampányában azt ígérte, hogy radikálisan átalakítja az argentin gazdaságot, letöri az elszabadul, mostanra 143 százalék közeli inflációt, és dollárosítja a gazdaságot, aminek a pontos lépéseiről eddig nem nyilatkozott, az sem világos, hogy ez az argentin peso teljes feladását jelenti-e. (A hivatalos dollár/peso árfolyam 356, a feketepiaci viszont 1045, ez alapján durva leértékelődés jöhet, a Morgan Stanley szerint a következő 6 hétben 80 százalékot zuhanhat az argentin peso értéke)

Milei megválasztása után sokan arra számítottak, hogy

a tőzsdéken esés, a pénzintézetek kinyitása után pedig bankrun kezdődhet, azonban ezek közül semelyik nem következett be.

A betétesek nem rohamozták meg a bankokat, a tőzsdéken pedig brutális emelkedés jött a hétfői szünnapot követő keddi kereskedésben, a kötvények árfolyama emelkedett. (a feketepiaci peso árfolyama kedden közel 12 százalékot gyengült, és a dollárral szemben az 1000-es szint fölé emelkedett)

Az új elnöknek egyelőre sikerült megnyugtatnia a piaci szereplőket, akik egy része attól tart, hogy Mileinek a gazdasági rendszer átalakítására tett ígéretei káoszhoz vezetnek, a választási győzelem óta eltelt napokban Milei igyekezett megnyugtatni a piacokat.

A december 10-től hivatalba lépő elnök

gazdasági sokkterápiát ígér, aminek központi eleme a kormányzati kiadások drasztikus visszavágása,

részben ezzel kívánják elérni, hogy letörjék az elszabadult inflációt.

A tét nem kicsi, az új elnök a választások után azt nyilatkozta, hogy

ha nem végzik el a költségvetési kiigazítást, akkor az ország hiperinflációba kerül, és végül úgy járhat, mint Venezuela.

Arról egyelőre keveset tudni, hogy Milei hogyan hozná egyensúlyba a költségvetést, de annyit elárult, hogy hogy a központi bank rövid lejáratú adósságállományát fogják kezelni, hozzátette, hogy a központi bank által a peso kötvények után fizetett kamatok a GDP 10 százalékának megfelelő összeget tesznek ki.





Összeomlás? A részvénypiacon inkább emelkedés

Az első tőzsdei reakciók brutálisak voltak. Mivel ünnepnap miatt a választások hétvégéjét követően hétfőn nem nyitott ki az argentin tőzsde, ezért az ottani árfolyamreakciókból még nem tudtunk következtetni arra, hogy a befektetők hogyan fogadták Milei győzelmét. Vannak viszont olyan argentin papírok, amiknek az ADR-jeivel (amerikai letéti jegy) kereskednek az amerikai tőzsdén, azokban pedig már volt kereskedés hétfőn is. Ezek között a papírok között megtalálhatók a legnagyobb piaci értékű argentin cégekéi is, egyébként piaci kapitalizáció alapján jelenleg ezek a legnagyobb argentin tőzsdén jegyzett vállalatok:

Szóval az ADR-ekben már hétfőn is volt kereskedés, és gyakorlatilag felrobbantak az árfolyamok. A legnagyobb tőzsdei értékű argentin vállalat, a többségi állami tulajdonban lévő integrált energetikai cég letéti jegyeinek árfolyama 38 százalékot ugrott egy nap alatt, az ország egyik vezető távközlési cégének, a Telecom Argentinának az árfolyama 34 százalékot ralizott hétfőn, egy szélesebb argentin részvényportfóliót követő ETF árfolyama pedig 11 százalékkal került feljebb.

Az előjelek tehát jók voltak, kedden pedig kinyitott az argentin tőzsde, és

a befektetők gyakorlatilag széttépték az argentin papírokat.

Az emelkedést a távközlési cég, a Telecom Argentina vezette, amelynek az értéke egyetlen nap alatt közel másfélszeresére emelkedett, az YPF árfolyama még az amerikai letéti jegyeknél látottnál is nagyobb mértékben, közel 39 százalékkal emelkedett, a listán az első 20 részvény árfolyama legalább ötödével emelkedett egy nap alatt.

Az argentin Merval index értéke közel 23 százalékot ugrott, és ezzel történelmi csúcsa közelébe emelkedett.

Ezzel a argentin részvényindex adatbázisunk alapján a világ legjobban teljesítő részvényindexe, értéke közel négyszeresére emelkedett 2023-ban.

A teljes képhez persze hozzá tartozik, hogy idén is nagyot gyengült a peso, az amerikai dollárral szemben idén elveszítette az értékének a felét, szóval a részvénypiaci teljesítményeket ennek fényében érdemes vizsgálni. (ezek a hivatalos jegyzésre vonatkoznak, a feketepiaci peso árfolyama jóval nagyobb mértékben gyengült a dollárral szemben)

De még ha figyelembe is vesszük a (hivatalos) peso durva leértékelődését, akkor is kiemelkedő az argentin piac teljesítménye, dollárban nézve is megduplázódott a Merval index értéke.

És a listánkon amerikai dollárban is első az argentin piac. Kis színes: dollárban nézve a magyar piac fellép a harmadik helyre (év elejéhez képest erősödött a forint a dollárral szemben).

Címlapkép forrása: Tomas Cuesta/Getty Images