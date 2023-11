Még csak most jöhet az igazi tűzijáték a Teslánál - Ideje beszállni?

A harmadik negyedéves gyorsjelentést követően csúnyán megütötték a Teslát, az esést pedig az HSBC célárvágása tovább súlyosbította: júliusi csúcsától egy ponton már 35 százalékos mínuszban is volt a papír. A befektetők kamatvágással kapcsolatos várakozásai, valamint az ezzel egyidejű nemzetközi hangulatjavulás a Teslának is jót tett, az elmúlt hetekben nagyot ralizott a papír. Az igazi tűzijáték azonban könnyen lehet, hogy még csak most fog következni, így megnéztük, hogy érdemes lehet-e még beszállni.