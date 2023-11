Nem tud javítani a magyar tőzsde, lefordult a sztárrészvény

Portfolio 2023. november 24. 13:00

A hazai blue chipek kivétel nélkül mínuszban vannak, ennél fogva nem meglepő, hogy a BUX index is esik. Ma is az elmúlt napok sztárrészvényében, az MBH Jelzálogbankban van az egyik legnagyobb forgalom: egészen elképesztő kilengések mentén alakul a papír árfolyama, délelőtt még 60 százalékos pluszban is állt a jegyzés, mostanra azonban teljesen visszaadta a mai pluszt a papír.