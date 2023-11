Az AI lesz az emberiség szuperereje? Meglepő, mekkora értéket tud teremteni a világnak

"Ha a hatékonyság növelését nézzük, az AI akkora értéket tud teremteni a világnak, amely a brit gazdaság teljesítményének felel meg" - mondta Eric Hazan, a McKinsey marketing és értékesítési részleg társvezetője a Portfolio-nak adott interjújában a McKinsey Media Day nevű eseményén Frankfurtban. A szakember arról is beszélt, hogyan használjuk az AI-t, hogy az a "szupererőnk legyen", és miben kell fejlődnie Európának, hogy felvegye a versenyt Ázsiával vagy az Egyesült Államokkal.

Portfolio: Hogyan látja a mesterséges intelligencia körüli hype-ot? Ön szerint az AI tényleg képes lesz arra, hogy megváltoztassa az emberiség jövőjét?

Eric Hazan: Én úgy gondolom, hogy igen. Az AI körülbelül az ötvenes évek óta létezik, de az elmúlt időben a terjedése rendkívül felgyorsult, és 2017 óta megduplázódott az AI segítségével működő munkafolyamatok száma. Erre erősített rá a generatív mesterséges intelligencia megjelenése, amelynek köszönhetően az AI már nem csak technológiai kutatások témaköre, hanem a cégvezetők prioritása is. Az „AI helyzete” című tanulmányunkban megkérdezettek egyharmada például azt mondta, hogy a vállalatuk már rendszeresen használ generatív AI-t legalább egy munkafolyamatban, ami azt jelenti, hogy a mesterséges intelligenciát integráló cégek 60%-a a generatív MI mellett tette le a voksát.

2017 és 2022 között a generatív mesterséges intelligenciába fektetett pénz a 40-szeresére nőtt, mindeközben a mesterséges intelligenciák összbefektetése csak négyszer akkorára emelkedett. A hatalmas pénzmennyiség lehetővé tette a generatív AI számára, hogy kiemelkedően gyors ütemben fejlődjön és a piacon is láthatóvá váljon. Az AI ma már egy rendkívül transzformatív technológia, amelynek több oka is van. Az egyik az értékteremtés, e kategória alá tartozik például a hatékonyság növelése.

Ha csak ezt a faktort nézzük, az AI olyan nagy értéket tud adni a világnak minden évben, amely a brit gazdaság méretének felelne meg (évi 2600 és 4400 milliárd dollár közötti termelékenységet).

Ez eléggé nagy dolog. Ha az AI munkahelyekre gyakorolt hatását nézzük, technikailag a mai munkafolyamatok 70%-át 2030 és 2060 között legalább 50%-os mértékben automatizálni lehet majd. Szóval lehet, hogy nem változtatja meg a jövőt, de az biztos, hogy nagy hatása lesz rá.

Eric Hazan a McKinsey ügyvezető partnere és a nyugat európai marketing és értékesítési részlegének vezetője. Eric több európai országban ad tanácsokat felsővezetőknek, különösen a digitális átalakulás területén. A szakértő a McKinsey számos kutatásban működött közre, köztük a nemrégiben megjelent, francia vállalatok digitális átalakulásáról szóló tanulmányban is. Eric társvezetője a McKinsey digitális médiával és fogyasztói trendekkel kapcsolatos részlegének, valamint tanácsokkal látott el kormányzati és állami tisztviselőket is digitális, innovációs politikákkal kapcsolatban. A McKinsey-hez való csatlakozása előtt az Arthur D. Little vezető partnere volt. Pályafutását a fogyasztási cikkek marketing és értékesítési területén kezdte a Kraft Jacobs Suchardnál és a Danone-nál.

Mik az AI etikai korlátjai? Vannak, akik szerint csak akkor lehet a mesterséges intelligenciát alkalmazni, ha egyáltalán nem hibázik, de akadnak olyanok is, akik szerint csak az a fontos, hogy kevesebbet hibázzon, mint az emberek. Önnek mi a véleménye erről?

E.H.: Ez attól függ. Nézze, az AI rengeteg területet foglal magában. Hadd mondjak Önnek egy példát: 10-15 évvel ezelőtt létrehoztak egy mesterséges intelligenciát, amelynek az volt a feladata, hogy minden képen megismerje ugyanazt a macskát. Ezt akkor 80-85%-os pontossággal tudta megtenni, míg az emberek 95%-ban találták el. Ma az AI a hatalmas fejlődésnek köszönhetően 98-99%-os pontossággal eltalálja, mikor van az a bizonyos macska a képen. Azaz itt nem fedeztek fel semmit, csak a mesterséges intelligencia csak pontosabb lett.

De mondok egy másik példát: az Egyesült Államokban egy ügyvéd egy nyelvi modell segítségével készült fel egy tárgyalásra. Megkérte, hogy küldjön neki releváns ügyeket a korábbi évekből, hogy össze tudja hasonlítani a mostani helyzettel.

Az AI releváns, a főbb pontokat tükröző ügyeket küldött, csak egy probléma volt velük: nem voltak igaziak, az AI találta ki őket.

Ez szerintem sokat elmond a mesterséges intelligencia és a felelősség kapcsolatáról. Egy nemrégiben végzett kutatásunk szerint az AI-t alkalmazó vezetők mindössze egyötöde válaszolta azt, hogy bevezetett valamennyi irányelvet a mesterséges intelligenciára vonatkozóan, körülbelül 30% pedig azt, hogy vannak szabályaik a pontatlanság csökkentésére (ami egyébként a leggyakoribb kockázat). Emellett 38%-uk arról számolt be, hogy létrehoztak kiberbiztonsági irányelveket a mesterséges intelligenciára vonatkkozóan.

A mesterséges intelligencia hatalmas erővel rendelkezik, de fontos, hogy miként használjuk ezt a technológiát. Nem mondanám, hogy álljunk le a fejlesztésekkel, de pontosan meg kell határoznunk, mit és hogyan akarunk vele csinálni.

Szóval Ön szerint a kontroll a legfontosabb dolog.

E.H.: Igen, fontos. Az AI csodálatos dolog, de fontos, hogy a használata és az általa előállított tartalom felett legyen kontroll.

A mesterséges intelligencia megszünteti a munkahelyeket, vagy újakat hoz létre? Mik lesznek azok a munkák a jövőben, amelyeket emberek végeznek, és mit fog lecserélni az AI?

E.H.: Én úgy gondolom, az AI szupererőt fog adni az embereknek. Valószínűleg mindannyiunknak meg kell majd tanulnunk együtt élni a mesterséges intelligenciával, ahogy például ezt a számítógéppel is megtettünk. Különösen igaz ez a tudásalapú munkakörökre, amelyeket eddig viszonylag megkímélt a mesterséges intelligencia.

Szóval lesznek olyan emberek, akik ezt a szupererőt arra használják majd, hogy új munkahelyeket hozzanak létre, de ahogy korábban is beszéltünk, rengeteg olyan munkafolyamat lesz, amelyek automatizálva lesznek.

Szóval a kérdés adott: hogyan tudjuk átképezni az embereket, hogy alkalmazkodjanak az AI korához, hogy ezt a szupererőt saját munkájukhoz tudják felhasználni?

Ha jól kezeljük az átmenetet, akkor kiléphetünk a termelékenység stagnálásának szakaszából, és a végén nem automatizált, hanem egy fejlettebb emberi társadalmunk lesz.

Hogy áll az európai piac az Egyesült Államok AI-piacához képest?

E.H.: Én azt látom, egyre több európai játékos kezdett el pénzt gyűjteni a technológiára. Az még mindig igaz, hogy a legtöbb nagy befektető az USA-ban és Ázsiában van: az amerikai székhelyű AI-vállalatok 2020 és 2022 között mintegy 8 milliárd dollárt gyűjtöttek, ami a teljes befektetés 75%-át jelenti. De egyre több olyan embert látok, akik Amerikából Európába visszavándorolva ezen a kontinensen alapítanak céget, ők vonzzák ide a befektetőket. Ez szerintem nagyon pozitív.

Mindemellett azt gondolom, hogy Európa nagyon jó humántőkével rendelkezik. Az európai kutatók konferenciákon vesznek részt, rendszeresen publikálnak cikkeket tudományos folyóiratokban, szóval hozzájárulnak a mesterséges intelligencia fejlődéséhez. Ez is egy jel arra, hogy amennyiben itt van a befektetés, jó szervezettséggel lehet fejleszteni az európai szintet.

Meg kell erősítenünk az Európán belüli beruházásokat, fel kell gyorsítanunk az integráció sebességét és fejlesztenünk kell a mesterséges intelligencia területén történő együttműködéseket, csak így vehetjük fel a versenyt Ázsiával és az USA-val.

Hogyan használja a McKinsey a mesterséges intelligenciát?

E.H.: Mi elkészítettük a saját eszközünket, Lillit, amelyet a McKinsey 50-es években felvett első női matematikusáról neveztünk el. Az eszközön belül van két nagyteljesítményű nyelvi modell és egy olyan interfész, amelynek hozzáfér összesen 135 adatbázisunkhoz.

Régebben egy tanácsadónak két-három napnyi munkájába telt, hogy el tudja kezdeni egy piac elemzését, most a Lilli segítségével néhány óra is elég.

Tehát fokozza a termelékenységet és növeli a hatékonyságot is. A McKinsey jelenleg 43 ezer ember foglalkoztat, 35 ezren már használják a mesterséges intelligenciát. A munkánk változik, ahogy az ügyfeleink elvárásai is.

Ön szokta használni?

E.H.: Hát, azért nem egyfolytában, de igen, néha szoktam. Legtöbbször szövegek összefoglalására használom, azaz például könyveket, tanulmányokat rövidítek le vele.

Címlapkép forrása: McKinsey