Nagy esemény van készülőben az amerikai tőzsdéken - Új sztárrészvény a láthatáron?

Régóta pletykálják, hogy a kínai fast-fashion óriás, a Shein az USA-ban tervez tőzsdére menni. Most újra forróvá vált a téma, miután több nagy amerikai gazdasági lap arról számolt be, hogy a Shein fű alatt benyújtotta az IPO iránti kérelmét. Valószínűleg csak jövőre indulhat el a kereskedés a részvényekkel, előtte viszont még elég sok kritikus fontosságú kérdést kell tisztáznia a vállalatnak. Vádolták már meg kényszermunkával, a munkaügyi törvények megsértésével, és a ruhadizájnok ellopásával a céget - vagyis nem elhanyagolható kockázatokról van szó.

Tőzsdére mehet a Shein

Nagyon úgy tűnik, hogy a régóta pedzegetett Shein-IPO végre megvalósul, hiszen több nagy amerikai lap is arról ír, hogy a kínai alapítású vállalat bizalmasan benyújtotta a tőzsdei bevezetés iránti kérelmét az USA-ban. Ez a fajta megközelítése nem idegen a cégtől, hiszen privát módon tudnak kommunikálni az SEC-vel (Amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet) és adott esetben a felügyelet elvárásainak megfelelően tudják módosítani a szükséges dokumentumokat. Maga az IPO-kérelem várhatóan akkor válik publikussá, ha a Shein készen áll tovább gördíteni a folyamatot.

De mit kell tudni a Sheinről? Alapvetően egy fast-fashion cégről van szó, de ha megnézzük az applikációjukat (ami egyébként Magyarországon is elérhető), valójában millióféle terméket értékesítenek. Ez annak tudható be, hogy miután domináns szereplővé vált az online ruházati kiskereskedelmben, a Shein más területekre is belépett, többek között harmadik fél eladók piacterévé vált.

Egy közös pont viszont hamar feltűnik a fürkésző szemnek: