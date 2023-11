Súlyos kudarcot vallott a vészleállító rendszer: veszélyes játékot űznek a mesterséges intelligenciával

Az egész techvilág felbolydult, hogy váratlanul kirúgták a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI alapító-vezérigazgatóját, a Szilícium- völgy legújabb csodagyerekének kikiáltott Sam Altmant. Ám nem egészen négy nap múlva - volt beosztottjai és a befektetők nyomására - visszakerült a vállalat élére. Nagyon úgy néz ki, az OpenAI egyedi, a profitorientált és a közhasznú működést összehangolni hivatott szervezeti struktúrája kudarcot vallott. Utánajártunk, miért feszül békíthetetlen ellentét az OpenAI vezetése és Sam Altman között, és hogy a drámai eseménysorozat mit üzen az emberiségre leselkedő potenciális veszélyekről.

Miről szól az OpenAI drámája?

Altman kirúgásának valódi okairól egyelőre keveset tudni, mindössze iparági pletykákra és névtelen nyilatkozatokra hagyatkozhatunk. Az viszont ismert, hogy a döntésről nemcsak a befektetőket “felejtette el” értesíteni az igazgatótanács, hanem a testület elnökét, Greg Brockmant sem tájékoztatták róla előzetesen. Nem sokkal később egyébként Brockman is távozott a posztjáról, ezt követően pedig Altmannal együtt a céget is elhagyta.

A mindössze négy (Altmannal és Brockmannel együtt hat) fős igazgatótanács váratlan akciója azonban majdnem olyan gyorsan omlott össze mint, ahogy végrehajtották. A két kirúgott vezető hamar a Microsoft háza tájékán találta magát, ahol egy új kutatólabor irányítását bízták volna rájuk. A két techvezér távozását követően az OpenAI alkalmazottai azonnal petíciót indítottak, amelyben volt főnökeik visszahelyezését követelték a testülettől.

Hétfőre már több mint 700 dolgozó fenyegetőzött távozással.

A manapság igencsak nehezen pótolható tech-szakértelem távozása, valamint a Microsoft, mint a legnagyobb befektető (emlékezzünk: a tech óriás korábban 13 milliárd dollárral szállt be a cégbe) által alkalmazott soft-power elbizonytalanította a testületet a döntésében, és a két korábbi vezető visszakerülhetett a cég élére.

A döntést követően többen lemondtak az igazgatótanácsból, Altman viszont belement, hogy kivizsgálják korábbi tevékenységét, valamint, hogy az új testület szorosabb felügyeletet gyakorolhat felette a jövőben.

Mély ellentmondásokra mutat rá az ügy

Elképzelhető, hogy a vizsgálatnak köszönhetően hamarosan többet tudhatunk majd meg az ügy részleteiről, egyelőre azonban mindössze annyit állapíthatunk meg a testület által kiadott közleményből, hogy a techvezér vélhetően hazudott, vagy elhallgatott valamit az igazgatótanács elől. Biztos információ hiányában semmiképp nem lenne méltányos helyt adni az Altmannal szembeni vádaknak, az ügynek azonban van egy figyelemreméltó aspektusa, amely a széleskörű AI-biztonsággal és szabályozással kapcsolatos vitákra is hatást gyakorolhat.

A mesterséges intelligencia jelentette valós fenyegetés mértéke még a techvilág legnagyobb szaktekintélyeit is megosztja. Ennek nyomán az sem véletlen, hogy azok, akik a lehető legalacsonyabb korlátokat szeretnék látni az innováció előtt, Altman menesztését a fejlődést akadályozó technofób paranoia megtestesülésének látják, a szigorúbb AI-szabályozást követelők szerint viszont az igazgatótanács nem tett mást, csupán teljesítette az alapító okiratban számára kijelölt feladatot, vagyis a cég küldetése felett őrködött, amit Altman a tevékenységével veszélyeztetett.

Elképzelhető, hogy ideológiai különbségek miatt menesztették Altmant, de lehet, hogy más, sokkal prózaibb oka volt a testület döntésének. Ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy alapvetően ellentmondások feszülnek a világ egyik legsikeresebb AI-fejlesztőjének vállalatigazgatási elveiben. Ahhoz, hogy ennek mélyére ássunk, meg kell érteni, milyen vállalati és irányítási struktúrában működik az OpenAI.

Profitorientáltan profitmentes célokért

A OpenAI-t 2015-ben hoztak létre, és eleinte minden szempontbol nonprofit társaságként működött, az alapítók (köztük egyébként Altman és Elon Musk) ugyanis úgy gondolták, hogy az AI gyökeresen eltér mindentől, amivel eddig valaha a Szilícium-völgyben kísérleteztek, így különleges bánásmódot igényel, vagyis meg kell védeni a rövidtávú hasznot gyakran a hosszú távú célok elé helyező befektetői érdekérvényesítéstől és a “hiperkapitalista” üzletpolitikától.

A felelős AI-cég koncepciója elsőre valóban jól hangzik, főleg úgy, hogy gyakran maguk a fejlesztők figyelmeztetnek a technológia veszélyeire, és állítanak hajmeresztő dolgokat vele kapcsolatban. Az AI-modellek képzése és üzemeltetése azonban óriási összegeket emészt fel, így az alapítóknak meg kellett nyitniuk az utat a befektetői pénzek előtt.

Ennek érdekében 2019-ben létrehozták az OpenAI profitorientált változatát, amelyet a non-profit anyacég alá rendeltek.

A kockázati tőkebefektetők és az alkalmazottak így már részesülhettek némi hozamban a vállalatba fektetett pénzük, illetve munkájuk után, noha a nyereségüknek az új rendszer szabályai szerint felső határt szabtak, és az ezt meghaladó rész visszakerül a nonprofit szervezethez.

Hiába jöttek ezután a befektetők, az OpenAI nem változtatott a vállalatigazgatási struktúráján. A cég ugyanis nem úgy működik, mint egy tipikus szilícium-völgyi vállalat, ahol a részvényeket tulajdonló befektetők hozzák meg szinte egy személyben a legfontosabb döntéseket. Az OpenAI működését az igazgatótanács felügyeli, amely egyben a társaság összes tevékenységének átfogó irányító testületeként működik. A cég papírjai nem forognak a tőzsdén, a legutóbbi dolgozói részvényértékesítési tranzakciók 86 milliárd dollárra értékelték a vállalatot. Az OpenAI egyébként a befektetői prezentációban is felhívja rá a figyelmet:

bölcs lenne, ha [a befektetők] az OpenAI-ba történő befektetésre, mint az adományra tekintenének

Ebben a struktúrában az igazgatótanács hatalma nem csekély. A cég 2016 januárjában létrehozott 11 oldalas alapszabálya az igazgatótanács tagjainak kizárólagos jogot biztosít az igazgatótársak megválasztására és eltávolítására, valamint az igazgatótanács méretének meghatározására. A szabályzat azt is kimondja, hogy az igazgatótanács többsége előzetes értesítés vagy hivatalos ülés nélkül is hozhat bármilyen intézkedést, amennyiben az igazgatósági tagok többsége ehhez az írásos beleegyezését adja. Így fordulhatott elő az is, Greg Brockman, az igazgatótanács elnöke az utolsó pillanatig nem értesült Altman leváltásának tervéről.

Kettős küldetés

Sokak szerint ez a vállalatirányítási szerkezet mindig is bukásra volt ítélve, és ez a kettős küldetésben feszülő ellentmondásoknak köszönhető. Az OpenAI célja ugyanis nem merül ki a biztonságos és hasznos mesterséges intelligencia fejlesztésében, hanem

egy olyan eszköz létrehozását is magában foglalja, amely meghaladja az emberi képességeket.

E célok között pedig nyilvánvaló a feszültség, ha figyelembe vesszük, milyen módon árthat egy olyan technológia az emberiségnek, amelynek pontos működését, még az alkotók sem értik igazán.

Az OpenAI nyilatkozatában szerepel, hogy elsődlegesen az emberiség szempontjait kell figyelembe venniük, és csak utána a befektetőkét. Azt írják, aggódnak amiatt, hogy a AGI-fejlesztés (általános mesterséges intelligencia, amely minden olyan feladatot képes elvégezni, mint az ember) kíméletlen versennyé válik, és nem lesz idő meghozni a megfelelő biztonsági intézkedéseket. Ennek viszont némileg ellentmondanak a következő sorok:

ahhoz, hogy hatékonyan tudja kezelni az általános mesterséges intelligencia társadalomra gyakorolt hatását, az OpenAI-nak az AI-képességek élvonalában kell lennie.

Altman a kezdetektől fogva sokkal inkább vállalati irányba vitte az OpenAI-t, agresszívan törekedett a vállalati és fogyasztói alkalmazások bevezetésére, vagyis profitorientáltan vezette a céget. Ez nem igazán hangzik úgy, mint az a "küldetés", amelyet az igazgatótanács elő akar mozdítani. Az OpenAI és a fő befektető Microsoft kereskedelmi ambíciói között azonban nyilvánvaló volt a feszültség, és az igazgatótanács tagjai aggódtak a mesterséges intelligencia túl gyors fejlesztésének hátrányai miatt.

A Fortune-nak nyilatkozó kormányzati szakértők közül sokan kétségbe vonják, hogy a modell valaha is működött volna. Jason Schloetzer, a Georgetown Egyetem McDonough School of Business üzleti adminisztrációjának docense a Fortune-nak küldött levelében elmondta, hogy "a nonprofit struktúra ésszerű volt, tekintettel a szervezet eredeti és folyamatban lévő stratégiájára". De hozzáteszi:

talán túl nagy a nyomás, hogy ezt a technológiát pénzzé tegyék. És túl nagy volt a kísértés, hogy feladják az eredeti stratégiát.

Fontos elem a történetben, hogy a Microsoft vezérigazgatója Satya Nadella szinte azonnal pénzt és paripát ajánlott az OpenAI-tól távozó vezetőknek, vagyis rendelkezésükre bocsátotta volna az AI-modellek fejlesztéséhez elengedhetetlen felhőkapacitásokat. A távozó Altmant valószínűleg az alkalmazottak is követték volna, akik vélhetően mind a Microsoftnál kötöttek volna ki. Ez hozzájárulhatott ahhoz, hogy az OpenAI testülete végül visszavonta a döntését. A Vox technológiai cégek intrikáiban jártas újságírója, Siga Samuel szerint tanács tagjai úgy érezhették, hogy a széleskörű AI-biztonság szempontjából célszerűbb Altmant és az alkalmazottak jelentős részét házon belül tartani, ahelyett, hogy egyenesen a Microsoft karjaiba löknék őket. Emlékezzünk:

a Microsoft az év elején elbocsátotta a teljes AI-etikai csapatát.

Vékony jégen táncolnak

A történet egyértelműen mutatja, hogy milyen vékony jégen táncol a mesterséges intelligencia szektor.

Egyrészt elképzelhetetlen, az emberi agy adaptációs képességeit jóval meghaladó ütemben fejlődik, másrészt nem lehet túlbecsülni a tarsadalomra leselkedő veszélyeket sem.

Sokan még az alkotók közül is visszásnak érzik, hogy a fejlesztési ütemet kizárólag a techszektorra jellemző, a következményekkel gyakran nem törődő, a korábbi paradigmákat szélsebesen felszámoló megközelítés diktálja. Ezt volt hivatott tompítani az OpenAI technológiai vállalatok körében egyedi irányítási struktúrája, amely azonban most a jelek szerint kudarcot vallott.

A kulcs az ösztönzési struktúra megváltoztatása lehetne, azonban a mesterséges intelligencia szabályozására irányuló erőfeszítések jóval a kereskedelmi célú megoldások mögött kullognak, a közszféra pedig egyelőre nem látszik, hogy versenyképes alternatívát tudna felmutatni.

Az OpenAI ráadásul nincs egyedül: az Anthropic nevű rivális cég, amelyet az OpenAI egykori alkalmazottai hoztak létre, mert több hangsúlyt akartak fektetni a biztonságra, kezdetben szintén az ösztönzési struktúrák megváltoztatásáért szállt síkra, nemrég azonban az Amazon 4 milliárd dollárral szállt be a cégbe.

