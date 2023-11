Elárasztják a csokimikulások az üzleteket - Ezeket veszik a magyarok

Magyarországon csaknem 250 vállalkozás foglalkozik édességgyártással, és még a kisebb előállítók is jelentős tételeket tudnak értékesíteni az ünnepi szezonban. Az adventi időszakban a szaloncukrok, az üreges figurák és az adventi naptár a legkedveltebb édességek. A csokimikulások közül a tejcsokoládé a keresettebb, de nő az étcsoki aránya, és megélénkült a kereslet a cukormentes és vegán élelmiszerek iránt is. Akadnak az üregükben cukorkával töltött, vagy kétízű csokimukilások is, de nincs olyan gazdag ízkínálat, mint a szaloncukroknál, ami a termék jellegéből is adódik.

Az elmúlt években változtak a vásárlói szokások, a fogyasztók a minőségibb, drágább termékek felé fordultak, de az utóbbi időszak erőteljes inflációja miatt ez a folyamat megtorpant.

Nincsenek könnyű helyzetben most az édességkészítők, ugyanis a két legfontosabb alapanyag, a cukor és a kakaó ára több mint a másfélszeresére nőtt – írja az Infostart.

