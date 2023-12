Digitális állampolgárság: ezeken a részleteken áll vagy bukik Rogán Antal mesterterve

Turzó Ádám Pál 2023. december 01. 06:15

Lezárult az állami ügyek mobilra költözéséről, a digitális állampolgárságról szóló szabálycsomag társadalmi egyeztetése, majd a tervezetet be is nyújtotta Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter az Országgyűlésnek. Ebből kevés technikai konkrétum derült ki, az igazi újdonságokat a tavaszra ígért részletszabályok rejtik majd – tudtuk meg piaci forrásokból. Fontos egyeztetések zajlanak és következnek, a program több banánhéjon is elcsúszhat. A jövő januári indulás a piaci szolgáltatások esetében már most is tarthatatlannak tűnik. A piaci szereplőknek a rendszerfejlesztések egyes becslések szerint akár több tízmilliárd forintba fájhatnak, emellett díjat is fizethetnek majd az államnak egyes szolgáltatásokért.