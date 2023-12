Rékasi Tibor: van még értéknövekedési potenciál a Telekom-részvényekben

Az év egyik sztárpapapírja a magyar tőzsdén a Magyar Telekom részvénye. Az árfolyam feltámadása mögött hírek is bőven voltak, újraéledt az osztaléksztori, bevezette a vállalat az inflációkövető díjkorrekciót, a bevételek és az eredmények pedig stabilnak növekszenek. A szektor adóterhei csökkennek a következő években, amit a kormánnyal megkötött együttműködési megállapodás értelmében hálózatfejlesztésre fordít a vállalat. Milyen területeken fejleszt a Telekom, mire számíthatnak a fogyasztók, és hogy alakul a piaci verseny a hazai piacon a szektor konszolidációja közepette? Többek között ezekről a kérdésekről beszélgettünk a Magyar Telekom vezérigazgatójával, Rékasi Tiborral.

Sorban köt a kormány együttműködési megállapodásokat a hazai távközlési szolgáltatókkal, először a Magyar Telekommal, majd a 4iG Csoporttal. A Telekom ennek keretein belül 2024-2027 között összesen 123 milliárd forintos hálózatfejlesztést vállalt, cserébe a távközlési pótadó és a közműadó eltörléséért. Ez mennyivel van a korábbi tervek felett, átlagosan évente mennyit költ hálózatfejlesztésre a cég, és mik voltak az időszaki célok a megállapodás előtt?

Úgy gondolom, egy vállalat erejét és stabilitását az mutatja meg leginkább, hogy nehéz időkben hogyan teljesít. Sokan hitték, hogy az egészségügyi veszélyhelyzetnél nagyobb megrázkódtatás már nem érhet minket, most pedig a 2008-as krízis óta nem tapasztalat gazdasági kihívásokkal kell szembenéznünk globális szinten. A nehézségek ellenére eltökélt szándékunk, hogy támogassuk Magyarország digitális átalakulását. Célunk, hogy a Magyar Telekom ebben a bizonytalan és folyton változó környezetben stabil pontot nyújtson az ügyfelei, a munkavállalói és a befektetők számára. 2023 folyamán némileg lassultak a beruházások a 2021-2022-es időszakhoz viszonyítva. A 123 milliárd forintos beruházási céllal a korábbi szinthez térünk vissza, és a teljes összeget el fogjuk költeni hálózatépítésre, ami nem csak a Magyar Telekom céljait segíti, hanem a Digitális évtized kapcsán kitűzött magyar törekvéseket is támogatja. A terv, hogy gigabites elérés legyen az ország legnagyobb részén, és ez egybevág a Magyar Telekom kimondott céljával is, hogy gigabites szolgáltatást tudjon nyújtani minden ügyfelének.

Milyen területeket érint a hálózatfejlesztés elősorban, mik a célok, milyen kötelezettségeket vállalt a Telekom?

A vállalt fejlesztések túlnyomó része a vezetékes hálózat, az optikai hálózat építéséről, és az 5G lefedettségünk bővítéséről szól. Az elmúlt évek intenzív fejlesztéseinek köszönhetően a Magyar Telekom ma közel 3,5 millió otthon és vállalkozás számára kínál gigabites sebességet, valamint mobilhálózat-modernizációs programjának keretében 60%-ra növelte lakosságszám-arányos kültéri 5G lefedettségét. Ezt a munkát folytatva, további 1 millió háztartást lefedő gigabitképes sávszélességet biztosító vezetékes hálózatot építünk ki 4 év alatt és ezzel 2027 év végére 4,5 millió magyar otthon, illetve vállalkozás számára tesszük elérhetővé a vezetékes gigabit képes hálózati infrastruktúrát, továbbá felgyorsítjuk az 5G lefedettség kiépítését.

A kormány a közműadót 2024-től vezeti ki, a távközlési pótadót pedig – a korábbi ígéreteknek megfelelően – 2025-től. Miért lett most békülékenyebb a kormány a távközlési szolgáltatókkal?

Nem érzem, hogy békülékenyebbé vált volna a szektorral a magyar kormány, az látszik, hogy sok erőfeszítést tesz a jelenlegi válsághelyzetben annak érdekében, hogy a beruházásokat ösztönözze, és szerintem ez a lépés inkább ennek az eredménye. Ez nemcsak a telekommunikációs szektorra, hanem az egész gazdaságra igaz, több olyan megállapodás, cselekvési terv van, ami a beruházásokat ösztönzi, hogy a gazdasági növekedés minél előbb vissza tudjon állni.

Megoszlanak a vélemények arról, hogy erősödött, vagy csökkent a piaci verseny Magyarországon a távközlési konszolidációval, ön mit gondol erről? A távközlési szolgáltatások ára, az inflációkövető áremelések, és a piaci részesedések alapján nem tűnik úgy, hogy erősödött volna.

Ha visszatekintünk Magyarországon a telekommunikáció hőskorára, a piacon mindig is egy erős technológiai és beruházás fókuszú verseny volt, és azt gondolom, hogy jelen pillanatban is ez zajlik. A bejelentésekből, a stratégia megállapodásokból látszik, hogy mindenki a beruházásokra teszi a hangsúlyt. A beruházások mellett a verseny arról is szól, hogy a piaci szereplők hogyan tudják a lehető legmagasabb ügyfélelégedettséget elérni, ebben a tekintetben pedig az elmúlt években nagyon sokat fejlődtünk. Zajlik egy komoly belső transzformáció, hogy a lehető legkisebb potenciális hibalehetőségnek adjunk teret, akár technikai, akár emberi értelemben. Kívülről ez inkább csak évről évre megmérve látható, de a beruházásaink mellett mindig ott van ez is fontos döntési szempontként. A célunk, hogy ebben a versenyben is az élen legyünk.

Ami az inflációkövető díjkorrekciót illeti, Magyarországon más szektorokhoz képest a telekommunikáció mérsékelten emelt árakat, de szükség volt rá, a költségeink ugyanis olyan mértékben nőttek, amelyeket kénytelenek voltunk ellensúlyozni, és díjkorrekció nélkül ezt nem tudtuk megtenni. A drágulással párhuzamosan a beruházások is növekedni fognak, és el fogunk oda jutni, amire vállalást tettünk, hogy Magyarországon 4,5 millió háztartás részére fogunk vezetékes gigabites hálózati lefedési lehetőséget nyújtani. Ezután pedig majd jöhet az 5G, és az alternatív technológiák, amelyek ma még inkább kísérleti fázisban vannak.

Milyen most a Telekom 5G lefedettsége Magyarországon?

A célunk, hogy 2026 végére 99 százalékos lakosságarányos kültéri 5G lefedettség legyen, szemben a jelenlegi 60 százalék körüli szinttel. Ehhez először modernizálni kell a hálózatot, és amikor modernizáció megtörtént, akkor lehet nagy területeket bekapcsolni.

Időről időre felmerül az európai távközlési szolgáltatók részéről, hogy az óriási beruházásokat igénylő hálózatfejlesztésekbe bele kellene szállniuk a nagy adatforgalmat generáló techóriásoknak, mint a Netflix, a Facebook, vagy akár a Google. Ön mit gondol erről?

Akármilyen statisztikát nézünk, látjuk, hogy az adatfelhasználás jelentős része náluk generálódik. Ezek a vállalatok gyakorlatilag adottságnak veszik a hálózatokat, pedig ezen hálózatok folyamatos fejlesztése folyamatosan jelentős beruházásokat igényel, amelyekhez nem járulnak hozzá. Ez egy komplex dolog, és az iparág szereplőin túl az Európai Unió számos intézménye is foglalkozik ezzel a kérdéssel. Véleményem szerint fontos lenne az OTT szolgáltatókat bevonni, hiszen a hozzájárulásuk visszaforgatható lenne a beruházásokba, amely azt eredményezné, hogy még gyorsabban tudna növekedni a hálózat áteresztő kapacitása, akár vezetékes, akár mobil hálózatokról beszélünk.

A szolgáltatások minőségében, árazás alakulásában mire számíthatnak a fogyasztók?

Ügyfeleink tapasztalhatják, hogy a Telekom egyre többet ad. A felhasználói adatéhség egyre erősebb, évről évre 27-30 százalékkal nő az adatforgalom. A jövőben ezt a trendet kiszolgáló, egyre nagyobb és komolyabb tartalommal bíró csomagokat fogunk kínálni a felhasználóknak. Legfontosabb célunk, hogy a digitális világba való belépés lehetőségét megteremtsük Magyarország lakosai és a hazai gazdaság szereplői számára, melyet befektetésekkel, hálózatépítéssel és edukációval támogatunk.

Az inflációkövető díjkorrekció hatott, a költségeknél nagyobb mértékben emelkedtek a bevételek. Milyen növekedési pályával számol a Telekom a következő évekre?

A jelenlegi jó eredmény nem csak az inflációkövető díjkorrekciónak köszönhető, hanem legalább ennyire annak is betudható, hogy a piac általános növekedésben van. A növekedés gyökere a mobil oldalon az adatfelhasználás ugrása, a vezetékes oldalon pedig a vezetékes hálózati beruházások, amelyeket évek óta végzünk. Véleményünk szerint ezek a trendek folytatódnak rövid távon, már amennyire előre lehet látni a jövőt a mai világban, amikor válságból válságba vándorolunk.

Mi lehet a növekedés fő hajtóereje, a közeljövőben, az áremelkedések vagy inkább az előfizetők számának bővülése?

Nem gondolom, hogy az előfizetői bázis bővülése lenne a fő hajtóerő, vagy akár a piacon belüli nagymértékű átstrukturálódás, ha nő is az előfizetői szám, az inkább annak köszönhető, hogy több SIM-kártyát használunk egy-egy háztartásban, és nem azért, mert egyik vagy másik szolgáltatótól nagymértékben vándorolnak át az előfizetők. Vannak egyedi nagy tenderek, amelyek ezeket befolyásolhatják, de a jövő évek növekedésének alapja elsősorban a növekvő adatéhség és a beruházások által elérhető szolgáltatás bővülés.

Mik a fő kockázatok a növekedési kilátásokra? Az utóbbi negyedévek költségnövekedéséért felelős munkaerőköltségek és energiaköltségek hogyan alakulnak?

Az energiaköltség kapcsán a legnagyobb probléma, hogy egy általános magas szinten stabilizálódott ahhoz képest, amit az előző két évben tapasztaltunk. Nehéz prognosztizálni, hogy mi fog történni a következő években. Kimondott célunk a folyamatos zöld átállás, hogy minél zöldebb forrásból tudjunk energiát venni, ehhez pedig fontos lenne előrelátni az energiaárak alakulását. Emiatt inkább az energiaárak jelentik a fő bizonytalansági tényezőt, de az emberi erőforrás költségek is komoly ütemben nőnek, és arra számítunk, hogy ez nem fog változni a közeljövőben. A feladatunk az, hogy a költségek növekedését ellensúlyozni tudjuk a bevételi oldalon, és azon dolgozunk, hogy stabil növekedést és kilátást tudjunk adni a Telekomnak a következő évekre is.

Milyenek a munkaerőpiaci kilátások, mennyire kell harcolni a munkaerő megtartásáért, mennyire erős a fluktuáció a szektorban?

Az általános fluktuáció nem változott az elmúlt időszakban - teljes vállalat csoportszinten átlagosan 5% a fluktuáció, amely az országos átlag alatt van - viszont azt tapasztaljuk, hogy a bizonyos munkakörökben, kiemelten az IT vagy adatelemző területen sokkal inkább résen kell lenni, profibb módon kell toborozni, és több energiába kerül megtartani a kollégákat. Büszke vagyok arra, hogy a Telekom évek óta az egyik legvonzóbb munkahely az országban, felmérések szerint a telekommunikációs szektorban rendre az első számú választás vagyunk.

A Magyar Telekom élen jár Magyarországon a négynapos munkahéttel való kísérletezésben, ez mennyire a lehetőség mennyire vonzó a munkavállalók szemében? Hol tart most ez a projekt?

Egyértelmű, hogy a munkavállalók számára ez vonzó opció, de jelenleg még a kísérlet végén tartunk, a kiértékelési folyamat zajlik. Működik, de azért nem működik úgy, hogy nagy léptékben ebbe az irányba lehessen haladni, vagy véglegesíteni a rendszert. Erről az elemzési fázis lezárulását követően fogunk részletesebb tájékoztatást adni.

A járványos, home office-os időszak előtt nem sokkal adták át a Telekom új székházát, mennyire van jelenleg kihasználva az iroda?

Az iroda kihasználtsága optimális, nemrég összeköltöztünk a DT egyik leányvállalatával, a Deutsche Telekom IT Solutions-szel, így jól kihasznált az iroda, nagyjából ott vagyunk, ahol lennie kell egy ilyen iroda kihasználtságának. Elértük azt a szintet, ami fenntartható. A home office arányára nincs kifejezett cél, az elvárás az, hogy az egyes csapatokon belül heti egyszer találkozzanak egymással a kollégák, ezen belül a csapatok tudják eldönteni, hogy melyik az a hét, amikor több belefér, melyik az a hét, amikor nem. Az egyes munkakörökben nagy az eltérés, a fejlesztők, gyakorlatilag folyamatosan tudnak otthonról dolgozni, de a kreatív marketing munkákban találkozni kell.

A szektorban az utóbbi években látványosan megindultak az infrastruktúra leválasztását célzó tranzakciók, részesedés értékesítésekkel (például Vodafone-Vantage Towers, Yettel – Cetin, legutóbb a 4iG), a Telekomnál vannak ilyen irányú tervek? Mi lehet az előnye, és mi lehet a hátránya egy ilyen lépésnek?

Többféle modell létezik, akár finanszírozás, akár infrastruktúra üzemeltetés, vagy hasznosítás céljával sor kerülhet ilyen lépésre. A Magyar Telekom a jelenlegi szisztémát követi, de figyelünk minden modellt és az általános piaci trendeket. Egy ilyen lépés előnye a forrásbevonás lehet, a hátránya pedig az, hogy részben fel kell adni a szolgáltatások hátterét biztosító folyamatok feletti kontrollt, ha egy külön cégbe szervezi egy vállalat az infrastruktúráját, vagy annak egy részét. A Magyar Telekom erős, stabil cég, számunkra kiemelten fontos faktor ügyfél elégedettségi szempontból, hogy teljes kontroll legyen a szolgáltatásunk felett, az infrastruktúra passzív elem elemeitől az ajánlatokig, és akkor tudunk a leghatékonyabban működni, hogyha minden egy kézben van.

A Telekom árfolyama nagyot emelkedett idén, az európai távközlési vállalatok között a legjobban teljesítő papír eddig, az árazási mutatók alapján mégis alulértékelt a részvény. Mi az oka a szektortársaknál alacsonyabb árazásnak, mi lenne a fair árazási szint?

Azt, hogy mi a fair árazási szint, meghagyom az elemzőknek, de véleményem szerint nyugodtan lehet venni a Telekom részvényt, mert még van benne értéknövekedési potenciál. Hiszek abban, hogy még többet ér a papír a jelenlegi osztalékkal és a saját részvény visszavásárlási programmal. Ami a szektortársaktól elmaradó árazási szintet illeti, az elmúlt egy évben nagyon sokat emelkedett a részvényárfolyam, és én azt gondolom, hogy van egy limit abban, hogy egy magyar tőzsdén jegyzett papírnál mennyi az a likviditás, ami egy-egy papírba bele tud áramolni.

A jelenlegi osztalékkal/saját részvény vásárlásokkal mennyire elégedettek a befektetők, mi a visszajelzés a korábban aktív intézményi befektetők részéről?

A korábbiaknál sokkal elégedettebbek, ugyanakkor mindig kapunk olyan visszacsatolásokat is, hogy hogyan lehetne még javítani.

A Concorde elemzője szerint az árfolyam elmúlt hónapokban látott szárnyalása annak is köszönhető, hogy a befektetők kivásárlásra spekulálnak, mivel pénzügyileg logikus döntés lenne, ha akár a Deutsche Telekom, akár a Magyar Telekom kivásárolná a kisebbségi részvényeseket, különösen a következő néhány hónapban (a visszatekintő árazás a jogszabályok szerint alacsony, miközben jelentős eredménynövekedés várható a következő években). Mennyire van alapja ennek, felmerült-e ez a lehetőség?

A Deutsche Telekom terveiről inkább ők tudnának nyilatkozni. Mi transzparensen mindig bejelentjük, hogy a részvényesi javadalmazás hogyan épül fel és jövő évben is, amikor az igazgatóság majd ezt megtárgyalja és dönt róla, akkor időben el fogjuk mondani, hogy a következő évben hogyan fog kinézni. Korábban is többször felreppent a Telekom kivásárlásáról szóló spekuláció, és mindig alaptalannak bizonyult.

Képek forrása: Portfolio