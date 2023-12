Leminősítette a Nitrogénműveket a Fitch

A Fitch Ratings "B-" szintről "CCC+"-ra rontotta a Nitrogénművek Zrt. hosszú távú kibocsátói nemteljesítési minősítését (IDR) és az elsőrendű, nem biztosított besorolását, illetve valamennyi besorolást "Rating Watch Negative"-ra (negatív figyelőlistára) helyezte. Ez utóbbi további leminősítéseket jelezhet előre.

A leminősítés a műtrágyapiaci visszaesését, a magas gázárak miatt bekövetkező működési zavarokat, illetve a pénzügyi teljesítmény - az előzetes várakozásokhoz képest bekövetkező - lényeges romlását tükrözi. Mindez megnövelte a 2025 májusában lejáró 200 millió eurós eurókötvény refinanszírozási kockázatát, áll a Fitch elemzésében.

Emlékezetes, hogy Bige László, a Nitrogénművel elnök-vezérigazgatója november közepén érdekes kommunikációs offenzívába kezdett, elsősorban a kormány által veszélyhelyzeti rendeletben kivetett extra sarc miatt. Először azt jelentette be az Agrárszektornak nyilatkozva, hogy határozatlan időre befejezi a gyártó a tevékenységét, mert ellehetetlenült a működése. Alig telt el egy nap ezt követően, a tulajdonos már azt nyilatkozta más fórumokon, hogy mégsem zár be a Nitrogénművek és jövőre akár újra termelhetnek. November végén az is kiderült: új beruházást eszközölnek, amivel megoldódik az extrateher ügye, és nem hagyják abba a termelést.

Emellett a széndioxid-kibocsátásra visszamenőlegesen alkalmazott adó bevezetése jelentősen befolyásolja jövedelmezőségét és versenyképességét. Bár a vállalat megtámadja ezt az adót, véleményünk szerint nem valószínű, hogy a kötvények lejárata előtt sikerül megoldani a problémát - emeli ki a Fitch. Ennek eredményeképpen a negatív figyelőlista azt tükrözi, hogy a Nitrogénművek 2025. májusi eurókötvények refinanszírozásának igen magas kockázata, és a nemteljesítés kockázata jelentősen megnő, amennyiben a műtrágyaárak jövőre nem javulnak jelentősen.

A Nitrogénművek évente mintegy 10 milliárd forint kifizetéssel szembesül a CO2-kibocsátásra újonnan bevezetett tranzakciós díj miatt. A vállalat emiatt leállította a termelést, de 2024 elejétől tervezi az újraindítást. A hitelminősítő várakozása szerint a Nitrogenművek 2023 végén elegendő likviditással rendelkezik ahhoz, hogy 2024-ben fedezze rövid távú kötelezettségeit. De a vállalatnak alternatív likviditási forrásokra lesz szüksége az eurókötvény 2025-ben történő részleges visszafizetéséhez és/vagy refinanszírozásához a Fitch szerint.

A Fitch felidézi a GVH-bírság esetét is, ami arról szólt, hogy 2022-ben a cég 8,5 milliárd forintos bírságot kapott, mert állítólag megsértette a versenytörvény rendelkezését. A fellebbezés folyamatban van, ezért a fennmaradó bírságrész (7,1 milliárd forint) kifizetését felfüggesztették, de ez még nem jelenti azt, hogy a későbbiekben ez a kötelezettség ne jelenne meg a cég működésében.

A Nitrogénművek lényegesen kisebb léptékkel és gyengébb diverzifikációval rendelkezik, mint a Fitch által minősített legtöbb EMEA-országbeli műtrágyagyártó. Ezt némileg enyhíti az egyedüli hazai műtrágyagyártó státusza, valamint domináns részesedése Magyarországon, ahol a konkurens importőrök számára magasak a szállítási költségek. Üzleti modellje azonban továbbra is nagymértékben ki van téve a magas földgázköltségeknek, teszi hozzá a Fitch.

