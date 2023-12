Magyarország cseppfolyósított földgázt venne Lengyelország felől

Lengyelország tárgyalásokat folytat cseh, szlovák és magyar partnerekkel arról, hogy milyen keretek között szálljanak be a második lengyel úszó földgáztároló és újragázosítási egységbe (FSRU) gázimportjuk növelése érdekében – jelezte kedden a lengyel klímaügyi miniszter.

A Reuters tudósítása szerint Anna Lukaszewska-Trzeciakowska azt mondta: a cseppfolyósított földgáz tárolására és újragázosítására szolgáló második FSRU egység, tehát az első egység bővítése, akkor is megépíthető Gdanskban, ha még nem foglalták le benne a kapacitásokat az érdeklődők.

Utóbbi megjegyzés azért fontos, mert november közepén a cseh CEZ közműszolgáltató elállt a lengyel FSRU-beli kapacitáslekötési tervétől, kedvezőtlen feltételekre hivatkozva. Emiatt a lengyel Gaz-System azt közölte: felhagynak a második egység terveivel, mert nem jött be kellő mennyiségű kötelező ajánlat (a cseh visszalépés miatt).

November közepén azonban azt is jelezte a lengyel cég, hogy folytatódnak még a tárgyalások a másik egységről. Most éppen erről tett jelzést a lengyel miniszter is, miszerint mégiscsak megépíthető a másik egység még akkor is, ha nincs meg a kapacitáslekötés, mert folytatódnak a cseh, szlovák és magyar partnerekkel az egyeztetések.

Utóbbi, tehát az MVM-mel folytatott egyeztetés nem új információ, mert november közepén a magyar állami cég már jelezte a hírügynökségnek: minden lehetőséget mérlegelnek, beleértve az új gdanski LNG-terminál nyújtotta lehetőségeket is.

Amint korábbi cikkünkben összeszedtük: a lengyel FSRU kapacitás várhatóan 2028-tól áll majd rendelkezésre, mert 2027 végére szerezné be a lengyel gázszolgáltató üzemeltető az egységet, ami már Lengyelország felől gázexportot tenne lehetővé a régiós piacok irányába. A saját belső lengyel gázfogyasztást szolgáló első FSRU éves kapacitása 6,1 milliárd köbméter lesz, a második, exportra elérhető FSRU éves kapacitása pedig 4,5 milliárd köbméter, ami mintegy 58 LNG hajó fogadását tenné lehetővé. Ebbe a második egységbe szállna tehát be a fenti jelzések szerint a cseh, szlovák partnerek mellett a magyar is, de a végső keretek még tárgyalás alatt állnak.

A magyar Energiaügyi Minisztérium augusztus 29-én közölte azt, hogy a földgázforrások diverzifikációja céljából a jövőben fokozottabban vehetjük igénybe az észak-déli gázfolyosó kínálta lehetőségeket. Az előkészítés alatt álló Gdansk-i úszó LNG-terminálon keresztül érkező gáz szükség esetén a szlovák-magyar interkonnektoron keresztül juthat el Magyarországra.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szeptember 6-án arról adott tájékoztatást, hogy a lengyelországi Gdanskban épülő terminálnál az MVM is részt vett első körben a kapacitáslekötési folyamatban.

Közben ahogy tegnap beszámoltunk róla: folynak a tárgyalások egy új vertikális gázfolyosó kialakításáról a görög és ukrán rendszer elemeire építve és egyeztettek a görög, a bolgár, a román, a szlovák és a magyar földgázszállító rendszereket üzemeltető társaságok vezetői.

Címlapkép forrása: Shutterstock