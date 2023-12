Megtorpant az emelkedés a tőzsdéken

Kifejezetten izgalmas környezetben működik az AutoWallis, hiszen az autóipar nagyon komoly átalakuláson megy át, részben az elektrifikáció miatt, ráadásul a jelenlegi makrokörnyezet általánosságban is kihívásokat támaszt az iparági szereplők elé. Eközben az AutoWallis jelentős növekedési pályán mozog, egymás után kebelezi be az akvizíciós célpontokat és legújabban a kínai márkák európai hódításából is kiveszi részét. Az iparági trendekről, a vállalat eredményeiről és a jövőbeli tervekről kérdeztük Ormosy Gábort, a vállalat vezérigazgatóját.