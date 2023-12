Elfáradtak az amerikai tőzsdék a hét végére

Szünetet tartanak az amerikai tőzsdék az elmúlt napok ralija után, a Dow stagnál, míg az S&P 500 0,2 százalékot gyengült, a Nasdaq azonban 0,2 százalékot emelkedett. A korábbi lendület elvesztése részben annak is betudható, hogy John Williams, a New York-i Fed elnöke a CNBC-nek azt mondta, hogy korai lenne márciusi kamatcsökkentésre gondolni. A kereskedés emellett volatilisen alakulhat, mivel az S&P 500 és a Nasdaq 100 újrasúlyozáson esik át. Ha ez befejeződik, az Uber az S&P 500 része lesz, a DoorDash és a MongoDB pedig a Nasdaq-100-ba kerül be.

Az amerikai tőzsdék esésével együtt az európai piacok is elkezdték visszaadni a korábbi pluszokat.