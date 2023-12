Januárban újraindítja Tel-Avivba járatait a Lufthansa

A Lufthansa január 8-tól újraindítja járatait Tel-Avivba, miután októberben a Hamász elleni háború miatt leállította a járatot – írja a Reuters.

A Lufthansa december 15-én jelentette be, hogy január 8-tól újraindítja járatait Tel-Avivba. A német légitársaság korábban október 9-én függesztette fel az Izraelbe irányuló járatait a Hamásszal kiéleződő konfliktus miatt. Ezzel a döntéssel a Lufthansa az egyik első nemzetközi légitársaságként indítja újra járatait Izraelbe.

Noha Izrael a Hamász október 7-i támadása után nem zárta le légterét a polgári járatok elől, számos nemzetközi légitársaság nem sokkal a konfliktus kitörése után beszüntette a Tel-Aviv-i Ben Gurion repülőtérre és Libanonba irányuló járatokat.

A Tel Avivba tartó járatok újraindítása mellett a Lufthansa a korábban szintén leállított bejrúti járatokat is újraindította. Ezt a légitársaság közleménye is megerősítette, amelyben megemlítette, hogy a Swiss Airlines és az Eurowings is újraindította a bejrúti járatait.

A Lufthansa közölte, hogy az Izraelbe tartó járatokra december 18-tól, hétfőtől lehet foglalni. Más légitársaságoktól, például az Air France-KLM-től, a British Airways tulajdonosától, az IAG-től, a Ryanair-től és az EasyJet-től azonban nem érkezett azonnali válasz arra vonatkozóan, hogy követik-e a példát, és újraindítják-e járataikat Izraelbe.

