Tibor Dávid: az első negyedévben jöhetnek itthon az energetikai támogatási programok

Ma reggel módosította 2023-as éves előrejelzéseit a Masterplast, jelentősen csökkentette a várakozásokat. Miért volt erre szükség?

Az idei év a vállalat történetének egyik legnehezebb időszaka volt. Sikeresen hajtottuk végre az átállást a nyereséges üzemszerű működés újbóli elérésére egy összeszűkült piaci környezetben is.

Az utolsó negyedévben operatív szinten már eredményt termeltünk, és ez bizakodásra ad okot a jövő évvel kapcsolatban.

Ezen az éven túl kellett lenni, a menedzsment elvégezte a feladatát és biztosította a jövő év nyereséges működéséhez szükséges alapokat.

Az idei, most lezáruló év nem sikerült túl jól az építőipar lejtmenete közepette, több negyedévben is veszteséges volt a vállalat. Mit hoz 2024, mit vár a Masterplast menedzsmentje?

A 2023-as év rendkívüli és váratlanul nagy kihívást jelentett a vállalat számára. Tudtuk, hogy az újlakás építés európai szinten lassulni fog, elsősorban a magas kamatkörnyezet miatt, de ekkora visszaesésre nem számítottunk. A lakáshitel kamatok jelentős növekedése Németországtól Bulgáriáig leállította a még el nem kezdett lakáspiaci beruházásokat. A 4-5%-os euró alapú jelzálog hitelkamat ugyanazt jelentette egy német magánszemély részére, mint a 8-10%-os forint alapú hitelkamat egy magyar család számára, ilyen költségek mellett senki sem akart hitelt felvenni. Ezen kívül a vártnál jóval lassabban indulnak el az európai épületszigetelési programok, így ezek sem tudtak támaszt adni a keresletnek, így gyakorlatilag összeomlott a piac. Ezt kellett úgy lereagálnunk, hogy magas és drágán beszerzett alapanyag készleteken ültünk, érdemi fogyás nélkül. Nagyon nem ezzel számoltunk előzetesen, de az év elejével belevágtunk egy jelentős átalakításba. Nagy figyelmet fordítottunk a költségek csökkentésére és sok szempontból újra kellett gondolnunk a működést és átstrukturálnunk a vállalatot.

2024–et már egy alacsonyabb költségszerkezettel, kisebb létszámmal és magasabb működési hatékonyság mellett kezdjük el, így erre az évre nyereséges és stabil működést várok.

Megtanultuk, hogy több év erős konjunktúra után hogyan tudunk működni egy 50%-os átlagos visszaesést hozó piacon, így a jövő évben inkább már inkább pozitív meglepetések érhetnek majd minket.

Mik a várakozások jelenleg, mikor lendülhet fel az építőipar? Milyenek a kilátások Magyarországon és a vállalat külföldi piacain?

A külső környezet továbbra is meghatározó a vállalat eredményessége szempontjából. Európa szerte fékeződött az újlakásépítés, és ennek a felpörgése reálisan csak a következő két éven belül, fokozatosan indulhat majd el. Mindemellett a felújítási piac Európa szerte egy komoly fellendülés előtti fázisban van. A meglévő épületek energetikai fókuszú újra szigetelésének nincsen alternatívája, és az Európai Unió, a tagországok, valamint az épület tulajdonosainak is azonos az érdeke. Minden épületet a következő években, évtizedekben újra le kell hőszigetelni, csak így érhető el a 2050-re kitűzött karbonsemlegességi cél, és így javítható az országok és egyének energiafogyasztása.

Összefoglalva, 2024-ben egy kihívásokkal teli évre számítunk, egy továbbra is gyenge újlakás célú kereslettel, viszont az év során dinamikusan elinduló, és hirtelen erős igényt támasztó felújítási programokkal.

Hol formálódnak kifejezetten szigetelést támogató állami programok, itthon bízhatnak ilyenben a felújításra várók?

Az épületenergetikai felújítási programok támogatása minden európai gazdaság számára prioritás. A támogatási programok előkészítése több helyen zajlik egyszerre, és abban bízunk, hogy 2024-ben több program is felfuthat majd. Az egyik pozitív példa Szlovákia, ahol folyamatosan írják ki az energetikai célú épületfelújítási pályázatokat, amelynek keretében a magánszemélyek 19 000 euró értékű maximális támogatásban részesülhetnek. Újraindul az olasz felújítási szuperbónusz rendszer, és kisebb volumenű programok már futnak Romániában, valamint Lengyelországban is.

Magyarországon a jövő év első negyedévében várjuk az energetikai támogatási program megjelenését, az ÉVOSZ alelnökeként azt látom, hogy a kormányzat aktívan dolgozik az épületfelújítási támogatás tervezetének részletein.

A harmadik negyedéves gyorsjelentés szerint az erős piaci verseny sem kedvezett a működésnek. Ez miből fakadt, milyen most a versenyhelyzet?

A verseny továbbra is rendkívül éles, ebben a jövő esztendőben sem várunk változást. Ami változott, az a Masterplast versenyképessége. A hatékonyságunk növelése érdekében végrehajtott változtatások ma már lehetővé teszik, hogy alacsonyabb önköltséggel, kisebb mennyiségeket is nyereségesen vigyünk piacra. Ennek köszönhetően a várható éles versenyben is sikeres, eredményes jövő évet várok.

Komoly költségcsökkentési intézkedéseket vezetett be idén a Masterplast, ezek hozták a várt eredményeket? Szükség lehet még további intézkedésekre?

Az idei évben jelentősen csökkentettük mind a személyi, mind a működési költségeinket is, ezért lehetett üzemi szinten nyereséges az utolsó negyedév. A költségcsökkentés terén elértük a reálisan megcélozható szintet, a versenyelőnyt ma már digitalizációval és automatizációval tudjuk növelni, elsősorban ezen dolgozunk jövőre.

Októberi hír volt, hogy cégcsoport-menedzsment tagokkal egészül ki a Masterplast vezetősége, mi ennek az oka, mi lesz az új vezetők feladata?

A felsővezetés átalakítását a hatékonyabb és eredményesebb működés érdekében tettük meg. Ma egy olyan menedzsment csapat irányítja a Masterplast csoportot, amelyik kompetens és elkötelezett tagokból áll. Az új struktúra az elindulása óta jól vizsgázott, a menedzsment tagjai megosztják egymással a vállalatcsoport irányításának feladatait és felelősségét.

A közép/hosszabb távú bevétel-és eredménycélok mennyire tarthatóak jelen állás szerint?

A frissített stratégiai számainkat a társasági eseménynaptárban meghirdetett időpontban, május 14.-én tervezzük közzétenni. A piaci környezet gyorsan változik, azt gondolom a következő hónapokban sok minden eldől, és tisztábban fogunk látni a hároméves kilátásokat illetően is. Persze a célunk továbbra is változatlan, a dinamikus növekedés előtt álló európai hőszigetelő anyag gyártás egyik jelentős szereplőjévé szeretnénk válni a következő évek során.

Jelentős beruházások folynak a Masterplastnál, az év végén elindult az olasz gyár, és folyamatban vannak az ásványgyapot-üzemek, ezek a tervek szerint haladnak, vagy a nehéz piaci környezet beleszólt a beruházások kivitelezésébe?

Egy új gyártóüzem elindítása mindig nehéz és hosszadalmas folyamat. Figyelnünk kell a piac aktuális igényeit, mert az üzemeket csak megfelelő kibocsátott mennyiség esetén lehet gazdaságosan működtetni. Az idei évben befejezett beruházásaink elindulása jövő év első félévében még többletköltségeket okozhat, de az év második felére már pozitív eredményt termelhetnek. A két nagy ásványgyapot beruházásunk várhatóan egy kedvezőbb piaci környezetben tud elindulni 2025 tavaszán-nyarán. Mindkét beruházáson nagy erőkkel dolgozunk, és nagy reményekkel várjuk az elindulásukat, mert ezzel a Masterplast egy rendkívül vonzó termékkategóriában válik gyártóvá.

Novemberben rontott a Scope Ratings a Masterplast kötvényeinek minősítésén, amit romló hitelmutatókkal indokolt a hitelminősítő. Az elemzésben megemlíti a Scope a potenciális likviditási kockázatokat, ha tovább romlana a makrokörnyezet. Mit gondol erről?

A 2024-es évet erős pénzügyi tartalékokkal és szigorú gazdálkodással kezdjük meg. Így a nagy beruházások jelentős tőkeigénye mellett is stabil likviditási háttérrel fogunk rendelkezni. Hosszú múltra visszatekintő, erős banki együttműködéseink vannak, valamint az év során a készpénz termelő képességünk is negyedévről negyedévre javulni fog.

A Masterplast-részvények gyengélkedtek idén, a negatívra forduló piaci környezet közepette, de a tőzsde a jövőt árazza, miben bízhatnak a befektetők?

A vállalat jövője szempontjából meghatározó az épületenergetikai felújítási szegmens felfutása. Az Európai Unió egyértelműen letette a voksát a teljes európai épületállomány energetikai mélyfelújítása mellett, és ez egy hihetetlen perspektívát jelent minden hőszigetelőanyag-gyártó számára. A Masterplast kiváló növekedési lehetőségek előtt áll, és a nehéz időkben nekünk bizalmat szavazó befektetők meggyőződésem szerint a következő két-három évben nagyon jól járhatnak.