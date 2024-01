A gyárakban is szédületes sebességgel terjed a mesterséges intelligencia

A Bosch kísérleti projekteket indít a gyáraiban; a generatív mesterséges intelligenciával több hónapról mindössze néhány hétre csökkenhet az AI-megoldások bevezetéséhez és alkalmazásához szükséges idő - közölte a Bosch. A társaság üzemeinek csaknem fele alkalmaz már mesterséges intelligenciát a gyártásban, a középpontban a termelés irányítása, felügyelete és ellenőrzése áll.

A Bosch a generatív mesterséges intelligencia (AI) és az ún. alapmodellek (Foundation Model; FM) alkalmazását teszteli a gyártási folyamataiban. A vállalatcsoport két németországi üzemében már elindította első olyan projektjeit, amelyek során a generatív mesterséges intelligencia alkot szintetikus képeket. Hogy ezek segítségével optikai vizsgálatokhoz fejleszthessenek ki és kalibrálhassanak további mesterséges intelligencia megoldásokat, illetve már meglévő AI-modelleket is optimalizálhassanak. A Bosch várakozásai szerint ezzel a jelenlegi hat-tizenkét hónapról mindössze néhány hétre rövidíthető a mesterséges intelligencia alkalmazások megtervezésétől az üzembe helyezésükön át, egészen a termelés felfuttatásáig terjedő időszak.

A kísérleti szakaszt követően a tervek szerint a Bosch minden telephelyének felkínálják a szintetikus adatok generálásának a lehetőségét. „Már ma is a Bosch csaknem minden második gyára alkalmaz mesterséges intelligenciát a termelésben. A generatív mesterséges intelligencia segítségével nem csupán a már meglévő mesterséges intelligencia megoldásokat fejleszthetjük tovább, hanem megteremthetjük az alapokat a technológia elterjesztéséhez is gyártási hálózatunkban” – hangsúlyozta Stefan Hartung, a Robert Bosch GmbH igazgatóságának elnöke. A gyár méretétől és a termelés típusától függően a mesterséges intelligencia segítségével termelékenységnövekedés, valamint jelentős költségmegtakarítás érhető el.

Mesterséges intelligencia a gyakorlatban

A Bosch kísérleti üzemei a gyártás tervezése, felügyelete és ellenőrzése során is alkalmaznak mesterséges intelligenciát. A hildesheimi telephelyen például a mesterséges intelligencia alapú adatelemzés 15 százalékkal csökkentette a ciklusidőket az új gyártósorok felfuttatása során, Stuttgart-Feuerbachban pedig az új algoritmusokkal három és fél percről három percre sikerült rövidíteni az egyes komponensek tesztfolyamatait.

Míg a bevezetésben részt vevő egyik üzem az elektromos motorok gyártása során használ szintetikusan előállított képeket a rézhuzalok hegesztéseinek mesterséges intelligencia alapú, különösen megbízható ellenőrzésére, addig egy másik Bosch telephely a magasnyomású szivattyúk minőségbiztosítására összpontosít.

A Bosch feuerbachi üzemében éveken át manuálisan ellenőrizték az üzemanyag-befecskendező rendszerek alkatrészeit, mivel a termékek jellege és összetettsége, valamint a gyártósorok konstrukciós eltérései miatt sem szabályalapú, sem mesterséges intelligencia által támogatott optikai ellenőrzésre nem nyílt lehetőség. Az új megközelítés szerint azonban az igény szerint méretezhető, generatív mesterséges intelligencia pontosan felismeri az egyes termékek eltérő változatait és a hibamintákat, emellett a gyártási folyamatokra jellemző különböző elrendezéseket és sorrendeket is figyelembe veszi.

Bázisául a Bosch kutatás-fejlesztés által megalkotott alapmodell (Foundation Model) szolgál, amelyet a Bosch gyártási hálózatának óriási adatállománya táplál. A modellt szintetikusan előállított adatok segítségével finomítják tovább, illetve szabják a helyszíni alkalmazások igényeire, amivel a mesterséges intelligencia várhatóan az egyes alkatrészek önálló vizsgálatára is képessé válik, így csupán a bizonytalan „határesetek” kerülnek a vizuális ellenőrök elé.

A hildesheimi üzemben már sikeresen alkalmaztak betanítási célokra szintetikusan előállított képeket az elektromos motorok sorozatgyártásának első berendezéseihez. Az emberi szem már nem tudja megkülönböztetni a mesterségesen előállított képeket a valódiaktól. Az üzem várakozásai szerint az újszerű megközelítéssel hat hónappal is lerövidíthető a projektidőtartam a hagyományos eljáráshoz képest, illetve éves szinten akár hatszámjegyű euróösszegben mérhető termelékenységnövekedés is elérhető. A tervek szerint további Bosch-telephelyekre is kiterjesztik a mesterséges intelligencia alapú megközelítést.

A Bosch magyarországi telephelyein is több területen használja a mesterséges intelligenciát, a technológia a legfontosabb szerepet a gyártási folyamatok során tölti be, például a gyártásoptimalizálásához szükséges adatelemzéseknél, egyes folyamatok optikai ellenőrzésénél vagy a gyártósori berendezések karbantartásának tervezésénél.

A Bosch Magyarországon részt vett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Karán a mesterséges intelligencia ipari tanszék létrehozásában. Emellett a Bosch Rexroth és az ELTE egy együttműködés részeként közösen dolgozik egy olyan roboton, amely mesterséges intelligenciát használva automatizálja a beérkező alkatrészek kicsomagolását. Ez jelenleg még egy manuális folyamat, melyről egy kamera segítségével képeket rögzítettek. Ezek a képek szűrés, szortírozás és címkézés után szolgáltak alapul a mesterséges intelligencia modell tanításához. A szakemberek ezt követően azon dolgoznak majd, hogy ez a megoldás a laborkörnyezeten túl a gyártási folyamatban is teljeskörűen működjön.

