Az ingyenes részletfizetés árnyoldala: minden negyedik brit BNPL-felhasználó késedelmi díjat fizet

A Buy Now Pay Later típusú részletfizetéses megoldást használó britek közel negyedének számoltak már fel késedelmi díjat - derül ki egy felmérésből.

A Centre for Financial Capability nevű oktatási szervezet felmérése szerint a BNPL- megoldást használó britek közel egynegyedének számoltak fel eddig késedelmi díjat - számolt be a Finextra.

A BNPL használata az elmúlt években ugrásszerűen megnőtt: a szervezet felmérése szerint a brit felnőttek egyharmada vette már igénybe ezeket a szolgáltatásokat, a 18-34 évesek körében ez az arány 40%-ra tehető.

A BNPL-szolgáltatásokat igénybe vevők vagy igénybe venni szándékozók negyede a megélhetési költségek és az infláció emelkedése miatt teszi ezt, míg 17%-uk a karácsonyi többletköltségek kifizetésére vette vagy kívánja igénybe venni.

Bár a részletfizetési megoldások általában kamatmentesen érhetők el, a felhasználók késedelmi díjakat és a hitelminősítésükre gyakorolt negatív hatásokat kockáztatnak. A BNPL-t igénybe vevők mintegy negyede mulasztott el egy vagy több törlesztést az elmúlt hat hónapban, a 18-34 évesek körében ez 34%-ra tehető.

Az elmúlt hat hónapban késve törlesztők körülbelül kétharmada kétszer vagy annál többször mulasztotta el a fizetést. A törlesztést elmulasztók több mint egynegyedének romlott a hitelminősítése.

A felmérést elkészítő szervezet szerint mivel a BNPL-ágazat jelenleg alulszabályozott, a szolgáltatóknak nem kötelességük a felhasználók hátterét és fizetési képességét ellenőrizni. Ez lehetővé teszi, hogy a vásárlók további adósságokba verjék magukat.

