Nagy a pezsgés a hétfőn induló új lakossági napelemes pályázat körül

Felfokozott az érdeklődés a hétfőn, január 15-én induló új lakossági napelemes pályázat körül, mert idáig már 555 vállalkozó végezte el az előregisztrációt és még száz céggel bővülhet a lista, amelyek együtt eddig 555 eszközre nyújtottak be regisztrációs kérelmet – összegezte vasárnapi Facebook-posztjában az Energiaügyi Minisztérium. Az is a pályázat körüli pezsgésre utal, hogy az eddigi összes ügyfélszolgálati megkeresés fele az utóbbi egy hétben ömlött be.