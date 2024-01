Itt a magyar befektetők új kedvence!

Múlt hétvégén a Portfolio is beszámolt róla, hogy szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozás lett az Appeninből. Ezt követően hétfőn a részvény több mint 17 százalékot emelkedett, a rali pedig kiemelkedő forgalom mellett kedden is folytatódik, így nem túlzás azt állítani, hogy a magyar befektetők valósággal megőrülnek a részvényért. Megnéztük, hogy mit érdemes tudni a magyar tőzsde új sztárjáról, és hogy miért is mozgatja meg ennyire a befektetők fantáziáját az átalakulás.