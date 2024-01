Roham az új napelemes pályázaton: már többen regisztráltak, mint ahányan elvileg nyerhetnek

Nagyon nagy az érdeklődés a hétfőn megnyitott új lakossági napelemes pályázatra, hiszen eddig „már több, mint 17 ezer előregisztrációt töltöttek fel a honlapra, és így már jól látszik, hogy ez egy nagyon népszerű program lesz” – jelezte egy kedd délelőtti sajtóeseményen Steiner Attila.

Az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára az új szám jelzésével egyúttal azt is elárulta, hogy már többen regisztráltak, mint amennyi nyertest összesen terveztek a pályázat kiírói (15160 projekt), igaz a tényleges végső darabszáma majd úgyis a projektek tartalmától, méretétől függ.

A fenti jelzéssel csaknem egy időben adott ki az egy közleményt a tárca, amelyben jelezte a bő 17 az ezres számot, és kiemelte: ahol szükséges, már a hiánypótlási kérések kiküldése is megkezdődött. A kiírás szerint a támogató 15 munkanapon belül dönt a teljes előregisztrációk jóváhagyásáról. A pályázók ezután jelölhetik ki a három lehetséges kivitelezőt, akik közül a rendszeren keresztül beérkező ajánlataik alapján választhatnak. Támogatási kérelmeket az aláírt kivitelezői szerződéssel rendelkezők nyújthatnak majd be. A beérkező pályázatok elbírálásának, a támogatási források odaítélésének sorrendjét nem az előregisztrációs, hanem a támogatási kérelmek benyújtása befolyásolja.

A Huawei Technologies Hungary eseményén, amely a magyar energiaátmenet kihívásait és lehetőségeit járta körbe, Steiner Attila külön hangsúlyozta, hogy a pályázat nagyban segíti majd az érintett háztartásokat az önellátásban és öngondoskodásban, hiszen a napközben saját maguk által megtermelt villamosenergiát az esti, éjjeli órákban fel tudják majd használni.

A napelemes pályázat előregisztrációs folyamata tegnap az Ügyfélkapu rendszerbeli problémák miatt átmenetileg nem működött, de aztán késő délutántól újra lehetett intézni az előregisztrációkat:

Steiner hozzáfűzte: a saját célú energia helyben megtermelése és energiatárolók segítségével felhasználása versenyképességi szempontból is fontos mind nemzetgazdasági, mind háztartási szinten is, hiszen az önellátás terjedése egyúttal abban is segít, hogy a hálózatot minél kevésbé terhelje meg a hálózati vételezés, illetve betáplálás, és így ez elvezethet a rendszerhasználati díjak mérsékléséhez is, ami így költség oldali versenyképességi előnyöket hozhat.

Az államtitkár a tegnap elindult lakossági napelemes és energiatároló pályázat mellett külön felhívta a figyelmet a szintén tegnap elindult ipari méretű energiatároló pályázatra is (62 milliárd forintos keretösszeg), amely azt célozza meg, hogy a most 20 MW körüli beépített energiatároló kapacitást 2026-ra mintegy hússzorosára lehessen növelni (a pályázat 440 MW új beépített kapacitást támogat a terv szerint). Az ipari energiatárolós pályázat kapcsán úgy fogalmazott: az a cél, hogy az új tároló kapacitások kiegyenlítő energiaszolgáltatást tudjanak nyújtani a villamosenergia rendszernek.

A rendszerhasználati díjak, a versenyképesség és a költségoldali takarékosság kapcsán Steiner az előadás utáni panelbeszélgetésben arra is felhívta a figyelmet, hogy jelentősen változott tavaly év végén a villamosenergia szabályozás, így megszűntek a mérőóra mögötti hálózati korlátozások, azaz az óra mögött gyakorlatilag szabadon alakíthatnak ki az ipari szereplők hálózatokat, mikrogrideket egy adott földrajzi körzetben (megszűnt az egy helyrajzi számra vonatkozó előírás). Ez nagyon kedvező lehet az ipari üzemekhez közeli napelem parkoknak, de akár egy falusi, vagy városi energiaközösségnek is, nyilván attól függően, hogy mennyi energiát vételeznek/táplálnak be a hálózatba, hiszen minél több rendszerhasználati díjat tudnak megspórolni, annál több költségelőnnyel jár számukra az összekapcsolódás.

A panelbeszélgetés végén Steiner egy kérdésre úgy fogalmazott: forrásfüggő, hogy az idei évben lesz-e még esetleg további pályázat energiatárolók telepítésére. "A források elérhetőségének függvényében tervben van". Hozzátette: ezt még nem tudja megígérni, most menjen ki ez a két tegnap elindult pályázat, és "aztán majd meglátjuk, hogy lesz-e forrás az év következő szakaszában".

Címlapkép forrása: Shutterstock