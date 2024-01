Mi folyik a Vörös-tengeren és hogyan hat ez az életünkre?

A jemeni húszi lázadók támadásai és az arra adott amerikai és brit válaszlépések miatt feszült a helyzet a Vörös-tengeren, ezért komoly fennakadások alakultak ki a globális kereskedelem nyolcadát lebonyolító Szuezi-csatornán keresztül történő áruszállításban, a hajók jellemzően a jóval hosszabb, így költségesebb útvonalat választják Dél-Afrika felé, emiatt egyes nyersanyagok, áruk átmenetileg nem érhetők el. A kialakult helyzet fennakadásokat okoz több európai gyár működésében, de hatással lehet az inflációra, és még a károsanyag-kibocsátásra is.

Húszi támadások

Tavaly november óta a jemeni húszi lázadók számtalan kereskedelmi hajót támadtak meg drónokkal és rakétákkal a Vörös-tengeren, indoklásuk szerint azért, hogy nyomást gyakoroljanak Izraelre, hogy fejezze be a gázai háborút, és engedjen be élelmiszert és gyógyszert az enklávéba. A támadásokra az amerikai és a brit hadsereg is válaszolt, a konfliktus miatt feszült a helyzet a Vörös-tengeren.

A hűszik szóvivője, Mohammed al-Bukhaiti nemrég azt nyilatkozta, hogy a csoport csak Izraelhez köthető hajókat vesz célba, és nem vesznek célba más országokhoz tartozó hajókat, ez az állítás viszont az eddig megtámadott hajók nemzetiségét figyelembe véve nem áll meg.

A hajókat ért támadások miatt a tengeri forgalom jelentős része terelődött át a Szuezi-csatorna felől más útvonalakra, elsősorban Dél-Afrika felé, a hajók most a Jóreménység fokát megkerülve a korábbinál jóval hosszabb idő alatt jutnak el úticéljukig.

Autóalkatrészek, mezőgazdasági termények

A Szuezi-csatorna fontos kereskedelmi útvonalon fekszik, hiszen az Ázsiából és az Öböl-menti országokból Európába, a Közel-Keletre és Észak-Afrikába érkező áruk közel hetede, 14,8 százaléka a csatornán keresztül érkezik meg a célországokba az S&P Global adatai szerint.

Vannak viszont olyan termékek, amelyeknél ez az arány jóval magasabb, "békeidőben" autóipari alkatrészek és fontos mezőgazdasági nyersanyagok is nagy arányban érkeznek a Szuezi-csatornán keresztül.

A másik irányba, vagyis Európa felől Ázsiába az áruknak csupán 8,6 százaléka halad keresztül a Szuezi-csatornán, itt is magas az élelmiszereknek és autóipari termékeknek az aránya.

Nagy kerülő

A hajók egy része a húszi támadások miatt elkerüli a Vörös-tengert. Hogy ez a gyakorlatban mit jelent?

Szingapúrból Rotterdamba a tengeri hajók jellemzően 26 nap alatt teszik meg az utat, ha a Szuezi-csatornát választják,

ha viszont Dél-Afrikánál a Jóreménység fokát megkerülve haladnak, akkor átlagosan 36 napig tart az út.

Egy másik nagy forgalmú útvonalon

Sencsenből Rotterdamba a Suezi-csatornán keresztül 31 napig tart az út,

a Jóreménység foka felé viszont 41.

A kerülő persze magasabb költségeket is jelent, jóval magasabb az üzemanyagköltség, a legénység egy útra eső bére, de a biztosítás is, így összesen akár hajónként egymillió dollárral is nőhet a teljes költség.

Forrás: IMF Portwatch

Átterelődött az áruforgalom

A húszi támadások miatt a Szuezi-csatornán keresztül folyó áruforgalom nagyot esett az elmúlt hetekben, és bár arról nem beszélhetünk, hogy a kereskedelmi hajók teljesen elkerülik ezt a régiót, a forgalom nagy része más útvonalakra terelődött át. Miközben tavaly december közepén még naponta 75 hajó haladt keresztül a csatornán, a múlt héten már csak 49, főként a tankerek száma esett vissza jelentősen.

A szállított áru mennyisége is nagyot esett, tavaly december közepén még naponta több mint 5 millió tonna árut szállítottak a Szuezi-csatornán keresztül, ez a múlt héten már csak 2,8 millió tonna volt, vagyis közel 45 százalékkal csökkent a volumen.

A hajóforgalom egy része áttevődött Dél-Afrikához, a Jóreménység fokát megkerülve jutnak el a hajók Ázsia felől Európába. A Jóreménység fokánál a december közepi 53-ról 70-re nőtt a naponta elhaladó hajók száma (heti átlag).

A szállított áruk volumene ezen az útvonalon a tavaly december közepi napi átlag 3,8-ról a januári csúcson átlagosan 7,5 millió tonnára emelkedett.

Nő a környezeti terhelés

Mivel a hajók most a korábbinál lényegesen hosszabb utat tesznek meg a célállomásig, a hajók egy útra eső károsanyag-kibocsátása is jelentősen nő.

Egy átlagos, 150 000 tonna rakományt szállító konténerszállító hajó esetében

a Dél-Kínából a Szuezi-csatornán keresztül Rotterdamba tartó út alatt a teljes becsült széndioxid-kibocsátása közel 41 000 tonna,

ha viszont a Jóreménység foka felé közlekedik a hajó a jóval hosszabb útvonalon, akkor a kibocsátás 55 000 tonnára emelkedik.

Emiatt csak az elmúlt egy hónapban több százezer tonnával emelkedhetett a hajók károsanyag-kibocsátása.

Ráadásul a hosszabb útvonal miatt a hajók sebességének növelésével próbálják csökkenteni a menetidőt

miközben tavaly átlagosan 15,19 csomós sebességgel közlekedtek a hajók, idén a sebesség már több mint 16 csomó, vagyis több mint 5 százalékkal haladnak gyorsabban, ez pedig tovább emeli a károsanyag-kibocsátást.

Elszálltak a költségek

Mivel sok hajó a korábbinál jóval hosszabb útvonalat jár be, így kvázi hosszabb ideig nem elérhető más szállítmányok fuvarozásához, a szállítási költségek is jelentően emelkedtek, egy összefoglaló index, az SCFI értéke tavaly november óta több mint 2,5-szörösére emelkedett.

Általánosságban is nagyot emelkedtek a szállítási költségek, de még inkább igaz ez a Kína-Európa útvonalra (ez az útvonal szerepel a legnagyobb súllyal az előbb bemutatott SCFI indexben). Annak a költsége, hogy egy 20 lábas tengeri konténert eljuttassanak Sanghajból egy európai kikötőbe, most 3103 dollár, vagyis négyszer annyi, mint tavaly novemberben, .

A húszik Vörös-tengeri támadásai azonban nemcsak a tengeri árufuvarozás költségét növelik, az alternatívaként szolgáló légi árufuvarozás költsége is emelkedhet, amennyiben tartósan nem hajózható biztonságosan a Vörös-tenger.

Inflációs hatások

Az előzőekből jól látszik, hogy a nyersanyagok és áruk széles körét érinti a vörös-tengeri konfliktus, a szállítmányok átirányítása hosszabb, így magasabb költségű útvonalakra végső soron a kiskereskedelmi árak emelkedését hozhatja, azonban egyelőre mérsékeltek az inflációs hatások.

Az első elemzőházak már reagáltak a várható hatásokra, a Goldman Sachs például 2,2-ről 2,3 százalékra emelte meg az eurozóna januári maginflációjára vonatkozó várakozását a húszi támadásokra hivatkozva.

Reagáltak a cégek

Az Egyesült Államok december 19-én multinacionális műveletet indított, hogy megvédje a kereskedelmi hajókat a Vörös-tengeren, de számos hajótársaság még mindig Dél-Afrika felé irányítja hajóit a folyamatos támadások miatt.

A Suezi-csatornán keresztül szállított áru nagy része fosszilis nyersanyag, kőolaj, földgáz. Katar LNG-szállítmányai már elkerülik a Vörös-tengert, a BP és a Shell is átirányította a hajóit, miután az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság hadereje támadást indított a húszi lázadók ellen.

A világ legnagyobb tengeri szállítmányozási cége, a dán Maersk, amely a tengeri szállítás hatodát adja, a hajóit átmenetileg átirányította a vörös-tengeri útvonalról Dél-Afrika felé, a német Hapag Lloyd a hajóinak egy részét irányítja a Jóreménység foka felé.

A Tesla múlt héten jelentette be, hogy január 29-től február 11-ig, 2 hétre leállítja az autógyártást a Berlin melletti gyárában, mivel csúszik a gyártáshoz fontos alkatrészek szállítása. A Volvo a belgiumi, genti gyárában állítja le a gyártást 3 napra, mivel nem érkeztek meg a sebességváltók.

Több nagyvállalat, például az Ikea, a Danone, az Electrolux is bejelentette, hogy a hosszabb hajózási útvonal miatt bizonyos alkatrészek, termékek szállításában késés jelentkezik.

Magyar vonatkozás

A Suzuki a hét elején jelentette be, hogy az esztergomi gyárában január 15. és január 22. között felfüggesztik a Vitara és S-Cross modellek gyártását. Az ok az, hogy a húszi támadások késleltetik a Japánból származó motorok érkezését az S-Cross és Vitara modellekhez. A cég megerősítette, hogy a termelést január 22-től folytatják. A gyártósor leállása közel kétezer alkalmazottat érint közvetlenül, de ez nem befolyásolja a dolgozók munkabérét, a munkavállalók havi béres elszámolásban részesülnek, így pihenőnapon is megkapják fizetésüket, azonban a ledolgozáskor is a szokásos bérüket kapják, tehát az nem minősül túlórának.

A Suzuki leállása kapcsán megkérdeztük a Magyarországon jelenlévő autógyártókat, az Audi Hungaria közölte, hogy aktuálisan nem számol termelési korlátozásokkal a kialakult helyzet miatt. Szoros egyeztetésben állnak a hajózási társaságokkal és figyelemmel kísérik a helyzet alakulását, hogy fel tudják mérni, illetve amennyire lehet, el tudják kerülni a termelésünkre és a piaci kiszállításokra vonatkozó következményeket. Hozzátették, hogy szinte valamennyi nagy hajózási társaság már decemberben megkezdte a hajóik átirányítását, melynek eredményeként és alternatív szállítási módok révén biztosítható, hogy a szállítmányok, még ha időben kis késéssel is, de elérik úticéljukat.

A szentgotthárdi Opel a megkeresésünkre a Stellantis központi közleményét idézte: a Stellantis megfelelő intézkedéseket tett annak érdekében, hogy kompenzálja néhány átirányított hajóútvonal ideiglenes kiterjesztését korlátozott légi fuvarozási megoldás felhasználásával, amelynek eddig szinte semmilyen hatása nincs a gyártásra. A fentiek teljes mértékben érvényesek a szentgotthárdi motorgyárra is - írták.

A kecskeméti Mercedes-Benz közölte, hogy a vállalat gyárai a téli termelési szünetet követően a terveknek megfelelően újraindultak, és a termelés lényegében zavartalanul folyik. Szoros kapcsolatban állnak a logisztikai szolgáltató partnereikkel és beszállítóikkal, és folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzet alakulását.

Címlapkép forrása: Mohammed Hamoud/Getty Images