Egyre jobb a hangulat a tőzsdéken

Portfolio 2024. január 18. 13:55

A hét korábbi részében leginkább negatív hangulat volt jellemző a tőzsdékre, tegnap azért is fordultak le az amerikai indexek, mert a vártnál erősebb kiskereskedelmi adat érkezett az USA-ból, ami továbbra is erős fogyasztóra utal, ezért a befektetők az adat megjelenése után elkezdték visszavágni a márciusi kamatcsökkentésre vonatkozó várakozásaikat. Ezek után az ázsiai tőzsdéken vegyes mozgásokat láttunk, csak szűk sávban mozogtak a vezető részvényindexek, és hasonló látszott Európában is kereskedés első szakaszában, majd délutánra határozott hangulatjavulás alakult ki.