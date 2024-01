A kormány szerint álhír, hogy a kínai BYD-re szabták az új elektromosautó-támogatási pályázatot

Álhír, hogy a Szegeden üzemet létesítő kínai BYD-re írták ki az elektromos jármű beszerzéséről szóló céges pályázatot – közölte az Európai Uniós Fejlesztésekért Felelős Államtitkárság. Az igaz, hogy a programot EU-s pénzből, Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének (HET) forrásaiból finanszírozzák.

A vg.hu-nak azt írták:

Álhír, hogy az elektromosautó-vásárlást támogató program felhívásában bármilyen megkötés vagy szűkítő feltétel szerepel arra vonatkozóan, hogy milyen típusú járművet kell megvásárolniuk a pályázóknak.”

A VSquare oknyomozó portál néhány nappal ezelőtti értesülése szerint ugyanis Magyarország a BYD elektromos járműveinek beszerzését támogatná uniós pénzből. A kormány 240 millió eurót kért a REPowerEU forrásból, amelyet elektromos-autóvásárlási támogatásra fordítanak majd, ez pedig a BYD-t hozhatja helyzetbe az értesülés szerint.

Az államtitkárság szerint éppen a felvetés ellenkezője az igaz, a vállalkozások maguk dönthetnek arról, hogy milyen járművet szereznek be a programban. Tisztán elektromos személygépkocsi, kisteherautó vagy kisbusz megvásárlásához is kérhető vissza nem térítendő állami hozzájárulás a most aktuális 30 milliárdos keretösszegből.

Egy jármű beszerzéséhez az akkumulátor kapacitásának a függvényében 2,8-4 millió forint támogatást lehet elnyerni, a kérelmeket 2024. február 5-étől lehet benyújtani. A feltételek kis mértékben még ezen a héten is változtatott a kormány:

