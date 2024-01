Megnézték, hol váltják ki a számítógépek az embereket: mutatjuk, kik aggódhatnak igazán

A mesterséges intelligencia jelenleg nem tudja költséghatékony módon helyettesíteni a munkahelyek többségét - állapította meg a Massachusetts Institute of Technology (MIT) egy tanulmányban a Bloomberg beszámolója szerint. Ugyanakkor így is a munkahelyek 23 százaléka esetében jelenthet már ma is alternatívát az automatizálás az AI segítségével. A számítógépes látás költség-haszon aránya az olyan szegmensekben a legkedvezőbb, mint a kiskereskedelem, a szállítás és a raktározás és az egészségügy.