Elbocsátások jönnek a népszerű videójáték-készítőnél

A Tencent leányvállalata, a Riot Games bejelentette, hogy egy szélesebb körű átalakítás részeként 11 százalékos létszámcsökkentést terveznek. A döntés a cég mintegy 530 dolgozóját érinti - számolt be a CNBC

A Riot Games mostani lépése egy szélesebb körű tendenciát tükröz a média- és technológiai szektorban, ahol számos szervezet létszámleépítéseket hajtott végre a közelmúltban.

A cég olyan népszerű címeiről ismert mint a League of Legends, vagy a Valorant. Jelezték azonban, hogy csökkenteni fogják a 2020-ban induló Legends of Runeterra játékra szánt emberi erőforrásaikat. Emellett a cég azt is bejelentette, hogy bezárja Forge részlegét, ami a független alkotók által fejlesztett játékok kiadásáért volt felelős.

A Tencent még 2015-ben szerzett teljes tulajdonjogot a Riot Games-ben. Annak ellenére, hogy a Tencent kiemelkedő szerepet tölt be a játékiparban, a kínai konglomerátum az utóbbi időben akadályokba ütközött. Hét egymást követő negyedévben egyszámjegyű bevételnövekedésről vagy -csökkenésről számolt be a pandémiás fellendülés után, és részvényei az új szerencsejáték-szabályozások kínai bevezetését követően erős eladói nyomás alá kerültek.

A Tencent részvényei idén 10 százalékos mínuszban vannak.

Címlapkép forrása: Tristan Fewings/Getty Images for Riot Games