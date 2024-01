Feltámadt a mobilpiac rég elfeledett sztárja a tőzsdén

Közel 7 százalékos pluszba ugrott a Nokia részvénye a mai kereskedésben azt követően, hogy 2023-as eredményeivel együtt bejelentette a vállalat, hogy 600 millió eurós saját részvény vásárlásba kezd.

Portfolio Investment Day 2024 Mibe fektessünk 2024-ben? Az állampapír, a részvény, az arany, a kripto vagy az ingatlan lesz a nyerő? Szakértőink minden kérdésre választ adnak. Ha fontos önnek, hogy megtakarításai optimális befektetésekben gyarapodjanak, akkor ott a helye a konferenciánkon!

Nem sikerült maradéktanaul fényesre a Nokia tavalyi éve, bár a világ egyik legnagyobb mobil hálózati eszközgyártója a negyedik negyedévben 23 százalékos bevételnövekedést könyvelt el, az összehasonlítható alapon számolt működési eredménye 27 százalékkal esett – derül ki a ma közzétett gyorsjelentésből.

A Nokiának nem kedvezett, hogy a távközlési szolgáltatók visszavágták a hálózatok fejlesztésére fordított költekezéseiket, és Indiában lassultak a beruházások. A Nokia vezérigazgatója, Pekka Lundmark elmondta, hogy 2023-ban jelentős változást tapasztaltak a fogyasztói viselkedésben, amit a nehezebbre forduló makrogazdasági környezet, a magas kamatlábak és a készletek felhalmozódása okozott, utóbbi miatt az ügyfelek nem vásároltak új készülékeket, hanem a meglévőket használták – írja a CNBC.

A cégvezér szerint 2024-ben folytatódik a kihívásokkal teli környezet.

A mobil hálózatok, amely a Nokia legnagyobb szegmense bevétel alapján, 17 százalékos bevételzuhanásról számolt be a negyedik negyedévben, és 2024 is nehéz lehet a menedzsment szerint. Ráadásul decemberben egy nagy ügyféltől is elesett a Nokia, amikor az AT&T a finn gyártó riválisával, az Ericssonnal állapodott meg 5G hálózat fejlesztéséről az Egyesült Államokban.

A Nokia friss várakozásokat adott 2024-re, a működési eredmény 2,3-2,9 milliárd euró között lehet, ami valamelyest optimistább, mint a piaci várakozás, az elemzők 2,4 milliárd eurót várnak a konszenzus szerint. 2026-ra legalább 13 százalékos működési eredményszintet céloz meg a társaság, ami viszont valamivel gyengébb, mint az előző várakozás, amikor legalább 14 százalékot vártak.

A befektetők viszont jól fogadták, hogy 600 millió eurós, két évre szóló saját részvény vásárlási programot hirdetett meg a menedzsment. Ez a piaci kapitalizáció 3,4 százalékára rúg jelenleg.

A Nokia árfolyama közel 7 százalékos pluszba ugrott a mai kereskedésben. Van is honnan emelkedni, az elmúlt egy évben 25 százalékot zuhant a részvény.

Címlapkép forrása: nokia